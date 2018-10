Léa Seydoux | la rabbia giovane

vanityfair

: @schlbi78 io da piccola adoravo la Bella e la Bestia, che ho rivisto in ogni remake immaginabile. il mio preferito… - elianafragnito : @schlbi78 io da piccola adoravo la Bella e la Bestia, che ho rivisto in ogni remake immaginabile. il mio preferito… - biancasusi2 : @romacinemafest il 21 sera viene Lea Seydoux? GRAZIE IN ANTICIPO - callmelalaland : Ovviamente io come foto rappresentativa di midnight in paris metto il culo di Léa Seydoux, mi sembra giusto -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 42 di «Vanity Fair», in edicola fino al 24 ottobre. Léaavrebbe tutto per suscitare un particolare genere di invidia, quello che si riserva alle fortunate sotto ogni punto di vista, sociale e genetico. Nata e cresciuta respirando cinema buono (il nonno è il presidente di Pathé, storica società cinematografica), bella in modo tipicamente francese ovvero senza sforzo e pure da spettinata (anche se oggi non lo è), Léa si è costruita una carriera eclettica che spazia da Woody Allen (Midnight in Paris) a Quentin Tarantino (Bastardi senza gloria), passando per Ridley Scott (Robin Hood) e 007 (Spectre, dove interpreta la Bond Girl Madeleine Swann). Il suo più grande successo rimane La vita di Adele, storia d’amore e sesso tra due donne, Palma d’oro a Cannes 2013: un film che le ha regalato successo, premi, scandali, e pagine su pagine di ...