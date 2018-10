LE ZEBRE VINCONO CON MERITO LA BATTAGLIA CONTRO GLI INGLESI BRISTOL BEARS A PARMA

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : arriva la seconda sconfitta per le ZEBRE - i Dragons vincono 16-5 : seconda sconfitta in quattro incontri per le Zebre nel Guinness Pro 14 2018-2019 di Rugby. La franchigia azzurra è stata battuta in trasferta per 16-5 al Rodney Parade di Newport dai padroni di casa dei Dragons. Performance tutt’altro che eccezionale per la banda di Bradley che oggi non ha proprio convinto rispetto alle ultime uscite. Zebre che restano in partita solo nel primo tempo. Apre le marcature Robson, prima con un calcio piazzato ...