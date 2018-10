Le notizie del giorno – Il caso che riguarda il Milan

calcioweb.eu

: SIAMO IN FINALE ?? L’ITALIA BATTE LA CINA AL QUINTO SET ???? #ItaliaCina - rtl1025 : SIAMO IN FINALE ?? L’ITALIA BATTE LA CINA AL QUINTO SET ???? #ItaliaCina - Agenzia_Ansa : All'Italia 35 milioni dalla #Ue per promuovere i prodotti agroalimentari. Il nostro paese si aggiudica la parte più… - Cioepanini : Le belle notizie del giovedì!?? Chi come noi non vede l’ora di ascoltare #Universale?!?? @BenjieFede -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Paquetà potrebbe saltare ed ilrimanere a bocca asciutta. Infatti, è stata aperta un’inchiesta interna al Flamengo, proprietaria del cartellino del forte brasiliano, per due situazioni “sospette”: il momento in cui è arrivata la cessione, nel bel mezzo del campionato brasiliano, ed il prezzo della cessione, 35 milioni di euro, cifra al di sotto della clausola rescissoria di 50 milioni di euro. “Il trasferimento di Paquetà ha caratteristiche non standard che attirano l’attenzione. Il mercato si apre a gennaio, ma la trattativa è in corso nel bel mezzo del campionato. Del prezzo totale, il 30% va a una società. E il prezzo è ben al di sotto della clausola. Io, come presidente del Consiglio Deliberativo, non posso far altro che che chiarire questa trattativa. Aprirò un’inchiesta per studiare cosa è successo. Penso che sia molto strano, penso che ci siano altri interessi”, ha ...