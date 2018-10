Lazio | Correa mette in crisi Inzaghi sulle scelte tecniche

Eintracht Francoforte-Lazio - Inzaghi : 'L'arbitro ha rovinato la partita - l'espulsione di Correa non c'era' : ... "C'è rammarico perché dovevamo e potevamo fare meglio, senza le due espulsioni probabilmente non avremmo perso ma non possiamo saperlo " ha dichiarato a Sky Sport - Dispiace, perché anche in 10 ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati - espulsi Basta e Correa : Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i Biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa ...

Eintracht-Lazio alle ore 21 La Diretta C'è Correa dietro a Immobile : Pur avendo ottenuto i tre punti, la Lazio di Simone Inzaghi non ha pienamente convinto con l'Apollon Limassol, imponendosi alla fine con un risicato 2-1 contro i ciprioti. In questa seconda sfida, i ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Eintracht Lazio : notizie live - orario e diretta tv. Altra chance per Correa : PROBABILI FORMAZIONI Eintracht Lazio: diretta tv, orario e le ultime novità su chi sarà in campo domani per il secondo turno del girone H di Europa league.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:56:00 GMT)

Europa League - Lazio : contro l'Eintracht Correa e Caicedo in attacco - Radu out : Simone Inzaghi punta sulla coppia d'attacco Correa-Caicedo per la gara di giovedì sera contro l'Eintracht. Nella rifinitura di Formello prima della partenza per Francoforte il tecnico ha provato ...

Lazio - il primo squillo di Correa : "Felice per il gol" : L'ex Siviglia ha trovato la prima gioia personale in biancoceleste, segnando il gol vittoria a Udine: "Lo cercavo dall'inizio della stagione"