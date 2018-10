Lavoro | l’AS Roma offre un’interessante opportunità lavorativa

Io e l’assurdità del voler andare a Lavoro per forza in auto : di Christian di Feo Settimana dai suoceri. Sedriano (MI), 18 km circa dal mio ufficio. Oggi mi serve l’auto, per cui non prendo i mezzi pubblici*. Strada provinciale 11R (ex Statale 11). Partenza ore 7:25. Arrivo ore 9:00. Tempo 1 ora e 35 minuti con annessa caccia al parcheggio. Velocità media 12 km/h. In pratica, la prossima volta conviene muovermi con un hoverboard elettrico la cui velocità media è di 20km/h. * L’asterisco su ...

Se l’ex marito è inadempiente - il datore di Lavoro deve versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie : Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma ha disposto che a versare l’assegno di mantenimento mensile da 700 euro cui la moglie ha diritto per disposizione di un giudice e a fronte di un comprovato e reiterato inadempimento sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito, in base all'art. 156 del codice civile.Continua a leggere

Delitto Rosboch - Caterina Abbattista torna al Lavoro all’Asl : Caterina Abbattista, la mamma di Gabriele Delifilippi, condannato a 30 anni per l'omicidio della professoressa Gloria Rosboch, è tornata al lavoro. Dopo l'assoluzione dall'accusa di concorso in omicidio, l'operatrice è stata reintegrata in servizio dell'Asl, che però ha disposto un cambiamento: da pediatria, all'ambulatorio.Continua a leggere

Google è al Lavoro sulla funzione “Face Match” per l’Assistente Google : All'interno del codice della recente versione 8.16 dell'app Google, ci sono indizi che suggeriscono che Big G sarebbe al lavoro su una funzione "Face Match" per l'Assistente Google. "Face Match" potrebbe essere una versione migliorata della funzione Trusted Face esistente, essendo quest'utlima obsoleta e non affidabile. L'articolo Google è al lavoro sulla funzione “Face Match” per l’Assistente Google proviene da TuttoAndroid.