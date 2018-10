L' attrice Helen Mirren è indagata per abuso edilizio e deturpazione di bellezze naturali

agi

(Di sabato 20 ottobre 2018) L'inglese Helen Mirren e suo marito, il regista americano Taylor Edwin Hackford, sono indagati per presunti abusi edilizi commessi durante la ristrutturazione di una villetta acquistata di recente dalla coppia nel Salento. L'edificio si trova in uno dei luoghi più belli della costiera orientale salentina, in località Torre Nasparo, nel comune di Tiggiano, in provincia di Lecce. Le indagini che hanno evidenziato i presunti abusi sono state eseguite dalla Polizia provinciale di Lecce, dopo un esposto presentato in Procura. Le ipotesi di reato sono: abusivismodied esecuzione di lavori in assenza o in difformità di autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. La zona di Torre Nasparo si trova all'interno del Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e ...