L' Arabia Saudita ammette | Khashoggi è morto | ucciso in una colluttazione

L'Arabia Saudita ammette : Khashoggi morto in una colluttazione : Riad è uno dei più importanti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e il principale esportatore di petrolio al mondo. La Casa Bianca ha finora escluso l'imposizione di sanzioni economiche e lo ...

Khashoggi - Trump : "E' morto. Se responsabile l'Arabia Saudita pagherà" - : Per la prima volta il presidente Usa ammette l'ipotesi che il reporter dissidente sia deceduto e minaccia: "conseguenze severe" se sarà provata la responsabilità di Riad. Nyt: Arabia Saudita pronta a ...

Karate - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella prima giornata festeggiano Arabia Saudita - Egitto e Giappone : prima storica giornata di gare per il Karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires , Argentina, . Oggi sul tatami argentino questo sport ha fatto il suo debutto in una competizione a cinque cerchi giovanile, in attesa di farlo poi anche tra i "grandi" a Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire tutti i titoli assegnati. Nei -61 kg ...

Arabia Saudita - rischia di andare deserta la 'Davos del deserto' : Roma, 17 ott., askanews, - Sempre più nomi altisonanti del mondo degli affari stanno annullando la loro partecipazione al vertice economico di fine mese a Riad ribattezzato la 'Davos del deserto' a seguito del caso di Jamal Khashoggi, il giornalista scomparso ...

USA vs Arabia Saudita : serve aspettarsi scenario apocalittico? - : Cerca di rispondere a questa domanda Grigory Kosach, esperto di mondo arabo e della storia del Medio Oriente. "L'Arabia Saudita comprende molto bene che non è molto ragionevole agire con gli Stati Uniti come hanno già fatto con Svezia, Germania e con il Canada. ...

Jamal Khashoggi - l’Arabia Saudita pronta a confermare l’omicidio «per errore» : Un interrogatorio finito male. È questa la versione che l’Arabia Saudita si starebbe preparando a confermare riguardo la scomparsa del giornalista e analista politico Saudita Jamal Khashoggi. Lo riferisce la Cnn, citando fonti private. La vicenda ha avuto inizio il 2 ottobre scorso quando Khashoggi, firma del Washington Post dove scriveva da quando si era trasferito nella città americana, nel 2017, dopo avere lasciato l’Arabia ...

L’Arabia Saudita punta il Manchester United - ma i Glazer non vendono : Il club inglese secondo il Sun sarebbe finito nel mirino di Mohammad bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita. L'articolo L’Arabia Saudita punta il Manchester United, ma i Glazer non vendono è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

WWE – Crown Jewel rischia di essere cancellato? Ecco quanto sta accadendo in Arabia Saudita : Crown Jewel rischia di essere cancellato: situazione complicata in Arabia Saudita a causa di un torbido caso di cronaca, scende in campo la politica USA. La WWE valuta la situazione Il prossimo 2 novembre, la WWE ha in programma un evento di portata mondiale: Crown Jewel, il PPV che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, un anno dopo il grande evento The Greatest Royal Rumble. Diversi milioni spesi, il ritorno di grandi superstar del ...

Crolla Softbank - -8% - su caso Arabia Saudita : ... -8%,, penalizzato dalle preoccupazioni per l' Arabia Saudita che ha fornito gran parte dei finanziamenti per il fondo Softbank Vision, il più grande veicolo di investimento tecnologico del mondo. ...

Arabia Saudita - la ‘vendetta’ del giornalista Khashoggi/ Crolla borsa Riad - Usa-Uk pronti a sanzioni punitive : Khashoggi: Usa e Gb verso il no alla 'Davos nel deserto'. Ultime notizie, le due nazioni pronte a dare forfeit all'evento di finanza mondiale in programma a Riad, Arabia Saudita(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:06:00 GMT)