L' Allieva 2 | anticipazioni prima puntata | arriva il pm Sergio Einardi

L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi : ‘Alice brancola nel buio’. Anticipazioni : Alessandra Mastronardi è pronta pronta a rimettere il camice della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’Allieva, la fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy al via giovedì 25 ottobre alle 21.25 su Rai1. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha conquistato il pubblico con la prima ...

Video anticipazioni de L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi parla della new entry Erika Lastella “una bella sorpresa” : Il mondo di Alice si estende. Nel Video anticipazioni de L'Allieva 2, Alessandra Mastronardi parla della new entry nel cast, Erika Lastella interpretata da Claudia Gusmano. L'attrice, che torna a vestire i panni della protagonista, ha dichiarato: "Alice nella seconda stagione de L'Allieva è sicuramente meno spaesata di quello che vuole dalla vita e da ciò che vuole da Claudio. Non posso dire molto, tranne che ci saranno nuovi personaggi che ...

L'Allieva anticipazioni seconda stagione : Alice divisa tra Arthur e Claudio - arriva Sergio : L'Allieva 2 andra' in onda probabilmente il 25 ottobre su Rai 1. Gli affezionati telespettatori potranno rivedere Alice, alle prese con la sua carriera lavorativa da medico e la difficile situazione sentimentale, che la trova divisa tra due uomini: l'attuale fidanzato Arthur, reporter sempre in giro per il mondo che sembra averla messa in secondo piano e Claudio Lino Guanciale, con il quale Alice aveva fatto l'amore durante una trasferta di ...

L'Allieva 2 anticipazioni - la seconda serie in tv da ottobre : Alice si innamora di Sergio : Questa sera si concludera' il ciclo di repliche su Raiuno dedicato alla fiction L'Allieva con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni della giovane e bella Alice. E adesso i fan attendono con trepidazione di vedere in onda la seconda serie di questa fortunata fiction che ottenne una media di quasi 5 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che oscillava tra il 20 e il 22%. L'attesa sta per terminare, dato che il secondo capitolo ...

L’Allieva 2 inizia prima - su Rai 1 da fine ottobre : novità e anticipazioni : Quando inizia la seconda stagione de L’Allieva su Rai 1: tutte le anticipazioni Buone notizie per i fan de L’Allieva. Rai Uno ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita. inizialmente i nuovi episodi erano previsti per la primavera 2019 ma, come […] L'articolo L’Allieva 2 inizia prima, su Rai 1 da fine ottobre: novità e anticipazioni ...

L’Allieva/ Anticipazioni ultima puntata 2 settembre : Alice tra Arthur e Claudio - chi sceglierà? (replica) : Torna in replica anche stasera, la sesta e ultima puntata de L’Allieva: chi ha scelto Alice tra Claudio e Arthur? Ecco le Anticipazioni e la trama del finale di stagione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:59:00 GMT)

L’Allieva - finale della prima stagione : le scelte di Alice - anticipazioni del 2 settembre : Giunge al termine il ciclo di repliche de L’Allieva, la fiction di successo di Rai1 interpretata – tra gli altri – da Alessandra Mastronardi (che ha visto esaudite le sue speranze per quanto riguarda l’affetto del pubblico), Lino Guanciale, Dario Aita, Michele Di Mauro fra gli altri. L’ultima puntata, che è anche ovviamente il gran finale della prima stagione – in trepidante attesa per la seconda – va in ...

L’Allieva in replica domenica 26 agosto - Alice indecisa tra Arthur e Claudio : anticipazioni trama : Nuovo appuntamento con la fiction L’allieva, che prosegue la sua narrazione con il quinto appuntamento complessivo (in attesa della seconda stagione): su Rai1 domenica 26 agosto alle 21.25 troveremo Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L'Allieva, pillole di saggezza e frasi celebri della fiction di Rai1 di ...

L'Allieva anticipazioni quinta puntata : stasera - domenica 26 agosto 2018 : Alice è combattuta tra l'attrazione per Claudio e il suo rapporto con Arthur. Un viaggio di lavoro complicherà le cose...

Nella quinta puntata de L’Allieva - tutto finito tra Alice e Arthur? Anticipazioni 26 agosto : Continuano le repliche della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Stasera, 26 agosto, andrà in onda la quinta puntata de L'Allieva con i due episodi "Un cuore a metà" e "Ossa". La prima stagione della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola è stata riproposta da Rai1 per allietare l'attesa della seconda stagione. Inizialmente slittata a primavera, la rete ammiraglia ha deciso di mandarla in onda già da ottobre, dato il ...

L’Allieva/ Anticipazioni 26 agosto : “Un cuore a metà” e “Ossa” - la trama dei due episodi : L’allieva, ecco le Anticipazioni di domenica 26 agosto 2018 in onda su Rai1: “Un cuore a metà” e “Ossa”, la trama dei due episodi in replica nella prima serata.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:33:00 GMT)

