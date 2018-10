Lacrime d’argento sul volto di una splendida Italia | azzurre sconfitte al tie-break

sportfair

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il sogno azzurro si infrange in finale! L’cede alla Serbia al tie-: applausi infiniti per l’argento mondiale delle. Egonu e compagne immense Una sfida importantissima, verso l’oro iridato. L’femminile della pallavolo non disputava una finale Mondiale da ben 16 anni e, oggi, ha regalato spettacolo puro a Yokohama contro la Serbia. Un percorso impeccabile quello delle ragazze del ct Mazzanti,solo durante la Final Six, proprio dalle avversarie serbe. Concentrazione, coraggio e tanta serenità negli occhi hanno permesso allene di aggiudicarsi senza troppe difficoltà il primo set della sfida di oggi. Rassicuranti i sorrisi di Paola Egonu, di una tranquillità interiore impressionante. Nella seconda frazione di gioco, però, la Serbia ha fatto la voce grossa, pareggiando i conti con un parziale di 25-14. Nonostante ...