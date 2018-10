"L’accusa che mi fa più male è quella di crudeltà - mi dispiace per gli errori" : “Mi dispiace avere fatto soffrire involontariamente delle persone commettendo errori. Non ho mai detto di avere sempre fatto tutto bene, ma non ho mai voluto fare del male ai miei pazienti per carpire la loro fiducia e fargli spendere soldi”. Fabio Presicci, vice di Pierpaolo Brega Massone nell’équipe di chirurgia toracica della Santa Rita, per i media la ‘clinica degli orrori', ha visto cadere ...

accusato di truffa : a processo l'inventore delle turbine minieoliche : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in ...

RENATA RAPPOSELLI - EX MARITO accusa IL FIGLIO : "UCCISA PERCHÉ VOLEVA SOLDI"/ Le amiche - "non ci crediamo" : RENATA RAPPOSELLI, l'ex MARITO ACCUSA il FIGLIO dell'omicidio: “Dopo ha giocato al computer”, ha rivelato Giuseppe Santoleri su Simone, come riportato da Pomeriggio 5(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate : Mobashar Jawed Akbar, che nel governo indiano ricopre una carica paragonabile a quella di un viceministro degli Esteri, si è dimesso il 16 ottobre dopo che più di venti donne lo avevano accusato di molestie sessuali. Ieri Akbar aveva denunciato The post Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate appeared first on Il Post.

Fortnite : Epic Games si scaglia contro due YouTuber accusati di vendere cheat : Ovviamente a nessuno piace giocare con persone che imbrogliano. Vogliamo credere che tutti possano giocare in modo equo, equo e all'interno delle regole, ma non nel caso dello YouTuber "Golden Modz", il cui canale ha oltre un milione di iscritti e un sacco di visualizzazioni giornaliere. Ebbene, come segnala Dualshockers, l'utente in questione è stato accusato di aver venduto "poteri magici" di Fortnite durante uno streaming, o in termini più ...

Harvard - cardiologo italiano falsifica ricerche sulle staminali/ Piero Anversa accusato per studi "tarocchi" : Harvard accusa Piero Anversa di aver falsificato ricerche sulle cellule staminali: il cardiologo accusato per studi "tarocchi", in Italia ha già ricevuto numerosi riconoscimenti.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Lite al Grande Fratello Vip : la Contessa Patrizia De Blanck accusa la Marchesa : Ci si aspettava una quarta puntata del Grande Fratello Vip all'insegna del trash per risollevare gli ascolti non troppo soddisfacenti del Reality Show e così è stato. Dopo la noia dei primi tre appuntamenti serali, infatti, ieri 15 ottobre Ilary Blasi non ha deluso le aspettative, chiamando in causa alcuni ospiti che hanno riservato dei siparietti decisamente interessanti per il pubblico da casa. Molto atteso, da questo punto di vista, era ...

Caso Cucchi - a Brindisi striscione contro il carabiniere che ha accusato due colleghi : "Infame" : Il messaggio è comparso per poche ore su un cavalcavia ed è stato rimosso dalla Digos. Per gli investigatori sarebbe legato ai 9 anni di silenzio e non alla sua decisione di collaborare

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie Rocco Siffredi : innocente - ecco perchè : Cristiano Ronaldo, l'accusa di stupro da Katyrin Mayorga: Ultime notizie, i legali di CR7 smontano le tesi. La "difesa" di Rocco Siffredi e il caso sbarca a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:14:00 GMT)

Il carabiniere che ha accusato i colleghi di aver pestato Stefano Cucchi : "Sono rinato - non mi interessa se sarò destituito dall'Arma" : "Sono rinato. Ora non mi interessa nulla se sarò condannato o destituito dall'Arma". Sono le parole che Francesco Tedesco ha affidato ieri al suo avvocato, Eugenio Pini, dopo la notizia delle sue accuse a due carabinieri per il pestaggio di Stefano Cucchi. "Ho fatto il mio dovere; quello che volevo fare fin dall'inizio e che mi è stato impedito", ha aggiunto Tedesco al suo avvocato. Tedesco è imputato, assieme ai carabinieri ...

Ikea - in prigione per quattro barattoli : ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’accusa di “furto organizzato” : “Fate attenzione alle casse self-service, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare in prigione per dei barattoli”. È questa la “morale della favola” che una ragazza francese, Émilie Guzzo, ha tratto dall’assurda disavventura che ha vissuto assieme al padre. A raccontare questa storia che ha dell’incredibile è stata su Twitter la stessa Émilie: “Lunedì scorso sono andata all’Ikea con mio padre per comprare dei barattoli ...