L' Abruzzo si conferma la regione più virtuosa del Sud Italia per raccolta e riciclo di

Regione Abruzzo - 55 dipendenti non confermati. Il dirigente : “Colpa del Decreto dignità”. Giuslavorista : “È falso” : A 55 lavoratori della Tua (società regionale abruzzese dei trasporti) non è stato rinnovato il contratto e il suo presidente ha dato la colpa al Decreto Dignità. Fa discutere la defenestrazione di massa di un blocco di carrozzieri, meccanici e manovratori assunti a somministrazione 16 mesi fa. Il loro contratto è scaduto il 30 settembre e l’azienda non li ha confermati, nonostante quei ruoli e interi e delicati reparti (come gli spazi di manovra ...