La top model Karlie Kloss sposa il cognato di Ivanka Trump | matrimonio top secret a New

Victoria’s Secret - la top model contro il brand : “Ti spingono a morire di fame - a credere che la bellezza è essere sottopeso : Quella del brand Victoria’s Secret è una sfilata attesissima, soprattutto perché per il brand di lingerie sfilano quelle che sono considerate le più belle modelle del mondo. bellezza che, secondo una di loro, sarebbe malsana: la top model Bridget Malcolm ha infatti attaccato duramente il marchio dalle pagine del suo blog. “Questo momento dell’anno è interessante per me – ha scritto Bridget il 16 ottobre -. È il periodo in cui ...

La top model Mairead O’Neill muore improvvisamente : sua madre uccisa da un tumore 10 mesi fa : Originaria di Belfast, aveva appena 21 anni. Le cause del decesso non sono state ancora rivelate. Ieri sera era uscita per due drink con due amiche, prima di tornare a casa. "Era davvero una modella promettente. Il suo cuore era stato spezzato per la morte di sua madre" ha detto la responsabile della sua agenzia Cathy Martin.Continua a leggere

Stop al «modello Riace» Il Viminale : 100 rifugiati via subito|La rabbia del sindaco : «Finisce un sogno» : Notificata al Comune calabrese la relazione degli ispettori che hanno evidenziato molte anomalie nel sistema della gestione dello Sprar. Il sindaco: «Vogliono solo distruggerci»

Alessandra Ambrosio e Nicolò Oddi/ Chi è il fidanzato della top model : i suoi trascorsi da playboy : Alessandra Ambrosio e Nicolò Oddi appaiono felici e innamorati mentre passeggiano mano nella mano per le vie di Milano: i trascorsi da playboy dell'imprenditore.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:00:00 GMT)

“Arrestata”. Manette per la super top model - la notizia corre suoi social : “Gli uomini che fanno male alle donne non devono più poter occupare posizioni di potere. Confermare Brett Kavanaugh come giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti significa dare alle donne di questo Paese il messaggio che semplicemente loro non contano nulla. Pretendo un governo che riconosca, rispetti e supporti le donne tanto quanto lo fa con gli uomini.” Parola di Emily Ratajkowsky su Instagram che ha annunciato di essere ...

M5s contro il sindaco di Riace - Sibilia : 'Non era un modello - stop business immigrazione' : Sibilia definisce il business dell'immigrazione 'un'economia drogata che ha avuto ripercussioni folli sulle casse dei comuni, alcuni dei quali hanno trascurato servizi essenziali come rifiuti, mensa ...

Che fine ha fatto Isabella Rossellini? Ecco cosa fa oggi la top model per vivere : Solo qualche giorno fa abbiamo visto Isabella Rossellini indossare di nuovo i panni di modella e sfilare alla Milano Fashion Week per Dolce e Gabbana, eppure l'attrice figlia d'arte ha rinunciato da ...

Gisele Bündchen : la top model racconta la lotta contro la depressione : La sua era una sensazione d'impotenza: 'Il tuo mondo diventa sempre più stretto e non riesci a respirare, è il peggior sentimento che abbia mai provato'. Per uscire dalla terribile situazione in cui ...

Dalla top model Ratajkowski a Bocelli in pattini a rotelle - Cattelan è pronto a stupirvi : Dopo la tazza e la scrivania, gli mancava un palcoscenico vero per raggiungere ancora più da vicino i vari Jimmy Fallon e David Letterman, da sempre modelli dichiarati. E Sky lo ha accontentato. Così ...