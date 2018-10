La storia della sartoria Brioni all' Angelica di Roma | dal cardigan di Elvis Presley agli

Non era la battuta di un operaio : nuovo significato della scritta che cambia la storia di Pompei : Non la battuta di un operaio buontempone, bensì una indicazione di servizio. L'epigrafe trovata a Pompei su un muro di una casa all'epoca in fase di ristrutturazione e che con la sua data (ovvero il 17 ottobre) sembra spostare dal 24 agosto al 24 ottobre del 79 dC la data dell'eruzione che seppellì la cittadina romana, trova una nuova interpretazione nello studio di Giulia Ammannati, docente di paleografia latina alla Scuola ...

Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al Museo di storia della Medicina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

'Il nome che mi hai sempre dato' - la storia dell'anziano che porta la foto della moglie al mare diventa un film : La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio. Attesissima la proiezione in anteprima al Visioni Corte ...

Il pensionato che porta la foto della moglie morta al mare - la storia che commosse il web diventa un corto Il trailer : La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio . Attesissima la proiezione in anteprima al Visioni Corte ...

Paolo Bonolis e la storia della sua famiglia a Matrix : commozione in studio per la figlia disabile : Dramma Paolo Bonolis e la storia della sua famiglia a Matrix, commozione in studio per la figlia malata Davanti alle telecamere Paolo Bonolis sa essere sempre professionale e appare molto spesso sorridente e spensierato,... L'articolo Paolo Bonolis e la storia della sua famiglia a Matrix: commozione in studio per la figlia disabile proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

storia della “manina” : Da dove arriva l'espressione complottista scelta da Di Maio e usata per primo da Bettino Craxi The post Storia della “manina” appeared first on Il Post.

Chi è davvero Marianna - “a Capa e’ Napule”? La vera storia della donna più famosa di Napoli : Rivolta di Masaniello, Repubblica del 1799 e seconda guerra mondiale: Marianna ha visto davvero tutto. Questa statua di epoca classica oggi conservata a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, ha letteralmente attraversato tutta la storia della città partenopea: ma chi è davvero Marianna, “a Capa e’ Napule”?Continua a leggere

F1 - parole al miele di Alonso nei confronti di Hamilton : “è tra i migliori cinque piloti della storia” : Il pilota della McLaren ha esaltato il campione del mondo, inserendolo nella lista dei cinque migliori piloti al mondo Una vera e propria incoronazione, arrivata da un pilota che di storia della Formula 1 se ne intende. Lewis Hamilton non poteva ricevere investimento migliore da parte di Fernando Alonso che, parlando della velocità del britannico, lo ha inserito tra i cinque migliori piloti della storia. photo4/Lapresse parole importanti, ...

Defoe - un tatuaggio per ricordare Bradley Lowery : la storia della loro amicizia : Quando la famiglia, il mondo della Premier League, l'Inghilterra ma anche e soprattutto Jermain si sono fermati a riflettere su quel bimbo di soli sei anni che oggi non c'è più. Ma che vivrà per ...

Lettera della Commissione Ue all'Italia : "Deviazione senza precedenti nella storia". Lo spread chiude a 327 - ai massimi da cinque anni : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e Bund chiude a 327 punti base, ai massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è a 3,67%, livello mai toccato da inizio 2014.La Lettera della Commissione Ue è arrivata al ministro dell'Economia Tria. Bruxelles ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto ...

Manovra - dura la lettera di richiamo della Ue | "Deviazioni Italia senza precedenti nella storia" : Il documento programmatico di bilancio presentato dal governo Italiano alla Commissione Ue mostra delle deviazioni rispetto agli impegni europei "senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e crescita". Così, in una lettera, Dombrovskis, e Moscovici a Tria.

Smascherati - i segreti dietro ai ritratti più famosi della storia dell'arte : L'affascinante Danae dipinta da Tiziano era nella realtà la cortigiana prediletta del cardinale Farnese; la Venere allo specchio fu l'amante di Velázquez e gli diede l'unico figlio maschio. Chi era ...

Pisa - la prima prof ordinaria di Scienze nella storia della Normale : “Anche contro di me offese sessiste” : Da oggi è la prima docente ordinaria di Scienze alla Normale di Pisa che da quando è stata fondata da Napoleone nel 1810 in quel posto aveva piazzato solo uomini. Annalisa Pastore, 61 anni, è chimica e biologa molecolare e nella sua attività di ricerca si occupa della struttura delle proteine coinvolte in malattie degenerative come l’Alzheimer. Parla al Corriere della Sera nel suo primo giorno da prof ordinario e all’indomani ...

Pisa - la prima prof ordinaria in Scienze nella storia della Normale : “Anche contro di me offese sessiste” : Da oggi è la prima docente ordinaria di Scienze alla Normale di Pisa che da quando è stata fondata da Napoleone nel 1810 in quel posto aveva piazzato solo uomini. Annalisa Pastore, 61 anni, è chimica e biologa molecolare e nella sua attività di ricerca si occupa della struttura delle proteine coinvolte in malattie degenerative come l’Alzheimer. Parla al Corriere della Sera nel suo primo giorno da prof ordinario e all’indomani ...