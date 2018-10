La Spal manda ko la Roma | prima sconfitta dei giallorossi all’Olimpico

Inter - Spal letti prepara la formazione da mandare in campo contro il Milan : Il big match della nona giornata di campionato vedra' scendere in campo Inter e Milan nel derby di Milan o che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre. Entrambe, infatti, hanno cominciato questa stagione con l'obiettivo di qualificarsi in Champions League, come confermato dalle importanti campagne acquisti svolte questa estate. I nerazzurri si sono ripresi dopo un inizio difficile e ora sono terzi [VIDEO] in classifica a sedici punti in ...

Inter - è una debacle annunciata : mercato ‘rimandato’ - Spalletti in confusione ed anche i big deludono : Si sono concluse le gare della domenica valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni e colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolare clamorosa debacle da parte dell’Inter, ancora un solo punto in classifica per la squadra di Luciano Spalletti dopo due partite per quella che era considerata l’anti-Juventus. Doppio vantaggio firmato da Perisic e De Vrij, partita che ...