La Spal espugna l’Olimpico | ‘Bologna 2 la vendetta’

(Di sabato 20 ottobre 2018) Mai titolo fu più azzeccato, alè un film visto già troppe volte. I segnali preoccupanti di Empoli, mascherati quella volta dal risultato, purtroppo non sono serviti a niente nella partita di oggi, dove la Roma si è vista autrice di una prestazione a dir poco abominevole, esclusi forse i primi 10 minuti da “sei striminzito”. Zero idee, poca concretezza sotto porta e caos totale dal punto di vista tattico. In questo senso anche i cambi di Di Francesco risultano a dir poco incomprensibili. La squadra negli ultimi 20 minuti di partita si è trovata a giocare addirittura con un improbabile “3-2-5”, con Florenzi difensore centrale a destra, Pastore al lato di Nzonzi in mediana e 5 “offenisivi”, con Coric esordiente assoluto che di certo, entrato sullo 0-2, non ha avuto un esordio facile dal punto di vista delle circostanze. Una confusione totale, inaccettabile e una mancanza di ...