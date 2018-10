La Serbia è campione del Mondo Italia ko al tie break | azzurre d' argento e da applausi

Lacrime d’argento sul volto di una splendida Italia : azzurre sconfitte al tie-break - Serbia campione del Mondo : Il sogno azzurro si infrange in finale! L’Italia cede alla Serbia al tie-break: applausi infiniti per l’argento mondiale delle azzurre. Egonu e compagne immense Una sfida importantissima, verso l’oro iridato. L’Italia femminile della pallavolo non disputava una finale Mondiale da ben 16 anni e, oggi, ha regalato spettacolo puro a Yokohama contro la Serbia. Un percorso impeccabile quello delle ragazze del ct ...

Volley : azzurre beffate in finale - Serbia vince 3-2 ed è campione del mondo : Il sogno iridato dell'Italia si è infranto al tie-break della finale con la Serbia: a Yokohama le azzurre sono state sconfitte 3-2 (21-25, 25-14, 23-25, 25-19, 15-12) al termine di una gara equilibratissima. La squadra di Davide Mazzanti conquista la medaglia d'argento, Serbia campione del mondo.

Volley. Sfuma il sogno mondiale delle azzurre : Serbia campione : Nulla da fare per l’Italia del volley femminile. Al quinto set prevale la Serbia che si laurea campione del mondo.

La Serbia è campione del Mondo Italia ko al tie break - azzurre da applausi : Sfuma in finale il sogno dell'Italia femminile al Mondiale di pallavolo. Le azzurre di Davide Mazzanti, nell'ultimo atto del torneo iridato, sono state superate 3-2 dalla Serbia: 21-25 25-14...

Volley femminile - Mondiale 2018 : finale Italia-Serbia - le Campionesse d’Europa ai raggi X. Boskovic e la difesa per l’assalto al primo titolo iridato : Non solo Boskovic. La Serbia è aggrappata spesso e volentieri al suo faro in attacco, a colei che l’ha trascinata in finale alle Olimpiadi due anni fa e ora in finale ai Mondiali. Partita dopo partita le serbe hanno confermato di essere una squadra vera, completa in tutti i reparti, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, a volte affidandosi alla sua attaccante di gran lunga più forte ma a volte anche sfruttando le potenzialità ...

Super Italvolley femminile. Batte le campionesse olimpiche della Cina. Domani finale con la Serbia per l'oro : Spaziali. Le azzurre del volley volano in finale dei Mondiali al termine di una partita epica, finita al tie break e che ha messo a dura prova il cuore dei tanti italiani incollati alla tv. In ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida la Serbia per il primo posto nel girone - big match contro le Campionesse d’Europa : Italia-Serbia non può essere una partita normale, per di più se siamo alla Final Six di un Mondiale ma l’incontro in programma questa mattina (ore 09.10) a Nagoya (Giappone) non sarà determinante per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata: entrambe le squadre hanno già staccato il pass per il match a eliminazione diretta, da giocare venerdì contro Olanda o Cina, dunque oggi le due compagini si sfideranno esclusivamente ...

LIVE Italia-Serbia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : in palio il primo posto nel girone. Sfida alle campionesse d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si affrontano due squadre già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata e che dunque si sfideranno per il primo posto nella Pool G: le azzurre, reduci dalla battaglia campale vinta ieri contro il Giappone, proveranno a contrastare le campionesse d’Europa che invece hanno potuto ...