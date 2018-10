La Roma sulle Spal di Dzeko

Anna Bruns vince il "Man Booker Prize" con un Romanzo sulle molestie : Va ad Anna Burns - ed è la prima volta per una autore nordirlandese - il Man Booker Prize di quest'anno, il premio letterario più prestigioso attribuito in Gran Bretagna e uno dei più ambito per la narrativa mondiale in lingua inglese. Un riconoscimento che torna nel Regno Unito dopo due vittorie consecutive di scrittori Usa.Burns, 56 anni, nata a Belfast in una famiglia operaia cattolica e trasferitasi a Londra durante ...

Roma - novità per la maglia 2019-2020 : decoderazioni a zig zag sulle maniche : A poche settimane dall’inizio di questa annata calcistica iniziano già ad emergere, come ormai da tradizione, i primi dettagli sulle caratteristiche delle maglie 2019-2020. Grazie al supporto del sito Footyheadlines.com, testata da sempre all’avanguardia sul tema, è possibile farci un’idea più precisa con largo anticipo e capire quello che dovremo a breve aspettarci. Si respira […] L'articolo Roma, novità per la maglia ...

Roma. Alla Casa della Memoria quattro incontri sulle leggi razziali : Primo appuntamento lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 17.30. A ottant’anni dalle leggi razziali regge ancora la vulgata, accolta in

A Roma Picasso - Giacometti e gli altri in mostra : l’influenza del primitivismo sulle avanguardie : Fino al 20 gennaio la mostra "Je sui l'autre. Giacometti, Picasso e gli altri" alle Terme di Diocleziano a Roma racconta l'influenza che ebbe il primitivismo nelle opere degli autori delle avanguardie del Novecento. Le opere di Alberto Giacometti, Arnaldo Pomodoro, Piero Manzoni, Pablo Picasso, Man Ray e Lucio Fontana sono accostate ad alcuni manufatti precolombiani e capolavori di arte etnica.Continua a leggere

Il presidente Ceriscioli a Roma alla manifestazione del Villaggio Coldiretti sulle eccellenze agricole ed enogastronomiche : Tre giorni di incontri, tra il mercato di Campagna Amica con la vendita diretta dei prodotti del territorio, workshop, fattorie didattiche, agriasilo e spettacoli . Non una semplice vetrina di ...

Roma - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : morto sul colpo. Con lui la moglie - illesa : Il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. Camminava a braccetto con la moglie, rimasta illesa. Nell’impatto, il funzionario ha sbattuto la testa sull’asfalto: dopo lo scontro il pullman è passato sopra il corpo, riuscendo a fermarsi solo qualche metro più avanti. Inutili i tentativi ...

Roma - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : morto sul colpo : Giorgio De Francesco, viceprefetto di Roma, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. È successo intorno alle 11 all’altezza del civico 221, vicino alla fermata della metropolitana. L’uomo camminava in compagnia della moglie, rimasta illesa. Inutili i tentativi di rianimarlo: la vittima ha perso la vita sul colpo. La dinamica ...

