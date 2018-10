La resistenza dal basso contro Trump e la Brexit

Furto - resistenza e ricettazione Dalla lista di Pogliese all'arresto : Per lui, dunque, non eletto alla circoscrizione per un soffio , risulta il primo dei non eletti, , nessuna bega politica ma certamente guai giudiziari.

US Open 2018 : la resistenza di Nadal - quelle occasioni perse da Khachanov - il quinto set di Anderson - il dominio di Serena Williams nel derby familiare : Una giornata così non se l’aspettava nessuno. La storia degli US Open 2018, forse, ha già regalato un match che si candida a diventare quello che gli americani chiamano “instant classic”, quello tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, in buona parte anche per merito del russo. Quattro ore e 22 minuti: tante ne sono servite a Nadal per battere Khachanov. Il russo, però, ha le sue recriminazioni da fare: nel secondo set è stato prima ...