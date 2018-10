La relazione tra Kushner e Bin Salman che spaventa la Casa Bianca

7 piccole (ma importanti) abitudini che miglioreranno la vostra relazione : Questo blog è aparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo In amore, a volte, sono le piccole cose quelle che contano di più. I grandi gesti romantici e i post sdolcinati su Instagram non devono essere per forza gli ingredienti di una relazione forte e felice. Anzi, sono le abitudini più semplici – come dormire abbastanza e salutarsi con un bacio, ad esempio – ad avere ...

[La polemica] La sottosegretaria Castelli nega la relazione tra spread e mutui ma sbaglia. Ecco perché : Con l'avvento del governo del Cambiamento mutano anche i meccanismi di funzionamento dell'economia e dei mercati. La sottosegretaria al Mef, Laura Castelli, ospite del programma televisivo #cartabianca su Rai3, ha spiegato a milioni di telespettatori che "i mutui dei cittadini non ...

Più verde - meno criminalità : studi americani dimostrano la correlazione : Il verde urbano come deterrente alla microcriminalità e al degrado per il miglioramento della vita nelle metropoli. Quella che fino a poco tempo fa poteva sembrare un’equazione improbabile, oggi rappresenta la nuova frontiera delle Smart Cities. A sostenere questa tesi, che va oltre ad un abbellimento estetico e ad una funzione di filtro dell’aria, diversi studi americani realizzati dalla Colombia University dimostrano infatti come il ...

La correlazione tra turnover e risultati : qual è la miglior strategia? : Il CIES ha analizzato i risultati raggiunti dai club dei 5 migliori campionati europei dal 2005/2006 confrontandoli e incrociandoli con il turnover. L'articolo La correlazione tra turnover e risultati: qual è la miglior strategia? è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La sciocca idea di una correlazione tra spread e scie chimiche : (Foto: Flickr Creative Commons) A volte è difficile pensare che certi argomenti possano essere davvero motivo di discussione, o per lo meno si spera che si tratti solamente di qualche buontempone a cui piace divertirsi nel fare il troll. Ma quando in un gruppo Facebook dedicato al “monitoraggio delle scie chimiche in provincia di Brescia” si inizia a parlare di spread, i complottismi spuntano come funghi. Il salto, a livello logico, ...

11 segnali che la vostra relazione è tossica : Litigate tutto il tempoC'è una totale mancanza di fiduciaTenete i punteggiNon vi toccate (più)Il partner è egoista a lettoAvete paura di discutere delle cose importantiÈ un narcisistaVi sentite sempre non abbastanzaC'è una totale mancanza di interesseUno dei due è sopraffatto dalla gelosiaNon vi è alcuna spinta per migliorare la qualità della coppiaNessuno entra intenzionalmente in una relazione tossica, e ogni coppia può vivere di tanto in ...

Contratti Expo - i giudici : "Nei messaggi la prova della relazione Maroni - Paturzo" : "I numerosi messaggi intercettati tra Maria Grazia Paturzo e Roberto Maroni costituiscono prova diretta dell'esistenza di una relazione non solo professionale": questo hanno scritto i giudici della quarta sezione del Tribunale di Milano nella motivazioni alla sentenza con la quale, il 18 giugno scorso, hanno condannato a un anno di carcere l'ex Governatore leghista della Lombardia Roberto Maroni nel processo su presunti pressioni illecite per ...

Il Trono di Spade - Peter Dinklage parla della relazione tra Jon e Daenerys : L"ansia per l"ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, la serie Tv fantasy più famosa di sempre, cresce e, mentre i fan non stanno più nella pelle, Peter Dinklage si vede protagonista in un"inaspettata quanto curiosa intervista. Come ben tutti ricorderanno, il finale di stagione dello scorso anno si è concluso con la scena d"amore tra Jon Snow e Daenerys Targaryen ma, nascosto nell"ombra, al di là della porta di legno, si celava un ...

Temptation Island – Chi è Stefanì Nobile? La tentatrice che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Ida e Riccardo [GALLERY] : Stefanì Nobile la bellissima ex tentatrice di Temptation Island che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti a Temptation Island uscendone insieme. La sesta edizione del reality, che ha macinato record di ascolti, sembrava aver reso più forte il legame tra l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di ‘Uomini e Donne’, ma le ...

relazione finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna : Relazione finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna. La ragazza spiega il perché a Uomini e Donne Magazine. Le differenze tra loro erano ormai incolmabili. 'Io e Marco -spiega la Sorgè - abbiamo ...

La versione di Rose McGowan : “Così io e Rain abbiamo saputo della relazione tra Asia e Bennett” : Con questo lungo intervento Rose McGowan ha voluto esporre la sua versione dei fatti su come lei a la sua compagna Rain Dove siano venute a conoscenza della relazione tra Asia Argento e Jimmy Bennett. Proprio la Dove è la persona che ha diffuso tramite Tmz i documenti che confermerebbero il rapporto tra l’attrice italiana e l’attore americano....

Esiste una relazione tra inquinamento ambientale degli interferenti endocrini e insorgenza dell’autismo? : “Il 16 Agosto è stato pubblicato uno studio che dimostrava il ruolo dell’insetticida dichlorodiphenyltrichloroethane DDT nell’insorgenza dell’autismo in 778 bambini in uno studio osservazionale condotto dal 1987 al 2005 in cui veniva misurato il livello di DDT nel sangue di più di un milione di gestanti. Esiste una relazione tra inquinamento ambientale degli interferenti endocrini (varie sostanze chimiche di uso quotidiano) e insorgenza ...

Asia Argento contrattacca : “Nessuna relazione sessuale con Bennett” : Tutte bugie. A quasi 48 ore dalla pubblicazione dell’articolo del New York Times in cui l’attore e musicista Jimmy Bennett l’ha accusata di averlo aggredito sessualmente quando era ancora minorenne, Asia Argento va all’attacco e fornisce la sua versione dei fatti, chiamando in causa l’ex- compagno morto suicida Anthony Bourdain. Ne viene f...