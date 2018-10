La Regione stanzia 1 | 1 milioni per conciliare vita lavoro in Lombardia

Rogo del Monte Serra - la Regione stanzia 1 - 5 milioni per bonifica e ricostruzione : Pisa, 11 ottobre 2018 - È già partito l'intervento di bonifica e di ricostruzione sui Monti Pisani , dopo l'incendio di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1500 ettari, al cui interno ...

Musei : in Sicilia verso digitalizzazione - Regione stanzia 1 - 9 mln : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Quasi due milioni di euro per la digitalizzazione del patrimonio museale Siciliano. Nell'Isola ci sono opere d’arte magnifiche che a volte è complicato poter ammirare, capolavori che meriterebbero un vasto pubblico e sono, invece, alla portata di pochi. E’ per il deside

Lombardia : Regione stanzia 35 mln per nidi gratis : Milano, 22 set. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha stanziato 35 milioni di euro per la misura degli asili nido gratis. Le famiglie che hanno i requisiti richiesti dalla misura, possono presentare fino al 20 novembre le domande. "Si tratta - ha spiegato l'assessore alle Politiche per la famiglia d