La psicologia fai da te crea stress e depressione

ilgiornale

: #gfdonne Esperto, è come una droga e crea insoddisfazione e inadeguatezza - gfdonne : #gfdonne Esperto, è come una droga e crea insoddisfazione e inadeguatezza - ANSA_Salute : Il #selfhelp che dilaga tra gli scaffali delle librerie sta diventando una dipendenza che dà solo l'illusione di mi… - kuma88it : La psicologia fai da te vende illusioni e alimenta stress e depressione #lifestyle #health #science #wellness -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Lafai da te è solo un danno e sta diventando simile a una droga. Chi inizia a curarsi da solo, non riesce più a farne a meno. E se gli scaffali delle librerie sono zeppi di manuali che vogliono insegnarci come risolvere i nostri problemi da soli, internet non è da meno. Da questo punto arriva l"allarme di Svend Brinkmann, dell"Università di Aalborg,città della Danimarca, autore di un libro proprio contro l"auto aiuto. Brinkmann spiega che "La nostra cultura chiede il continuo migliorarsi, non importa quanto sei in gamba, non lo sarai mai abbastanza", secondo il quale questo atteggiamento porterebbe la nostra mentalità alla, che deriva appunto dal non sentirsi adeguati alle aspettative riposte nella nostra persona. La regola della nostra società sarebbe quella di essere sempre al passo con le novità e i tempi richiesti. Ma un ritmo troppo veloce, invece che ...