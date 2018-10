La missione spaziale BepiColombo è partita verso Mercurio

missione "Beyond" : L'Italia al comando della Stazione Spaziale Internazionale : L'astronauta Italiano Luca Parmitano comanderà la Stazione Spaziale Internazionale , Iss, nell'estate del 2019 durante la Missione ' Beyond '. È stato annunciato ieri, nel giorno del suo compleanno, ...

