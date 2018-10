La manovra non si cambia | il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 | 4 per cento

manovra - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Italia 5 Stelle - Travaglio : “Se al Cdm non toglieranno condono da manovra - vertici M5s verranno presi a pomodori” : “A chi dobbiamo credere tra Salvini e Di Maio? Ho l’impressione che entrambi stiano cercando di decidere chi debba perdere la faccia, quando probabilmente il Consiglio dei ministri ritirerà alcune delle cose più invereconde di questo condono“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la convulsa giornata di ieri, contrassegnata dai botta e risposta dei due vicepresidenti del ...

manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...

manovra - Cdm : Salvini - "con Di Maio non parlo più"/ Ultime notizie - "M5s ha montato la panna - ma poi?" : Manovra, oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale. Ultime notizie Governo, Matteo Salvini: "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Crozza-Moscovici : “manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pasticceria di Avignone” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? “Tout quant”. E definisce “un capolavoro, una Monna Lisa” la manovra del Burkina Faso rispetto a quella ...

manovra - Savona : non c'è nessun rischio default per il paese : Roma, 20 ott., askanews, - 'Il debito pubblico italiano è perfettamente solvibile'. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. 'Non c'è ...

Leopolda - Renzi 'ritorna al futuro' e lancia la contromanovra : ma non si parla di Pd : Così l'ex premier, poche ore prima dell'inizio ufficiale dei lavori, presenta una contromanovra, coadiuvato dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che prevede tra le misure una riduzione ...

RIFORMA PENSIONI E manovra 2019/ Non solo Quota 100 - arriva la nona salvaguardia esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e MANOVRA 2019. Oltre a Quota 100 nella Legge di bilancio dovrebbe esserci la nona salvaguardia degli esodati. Di Maio sembra voler questo intervento(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:35:00 GMT)

Leopolda al via con la contro-manovra di Padoan. Renzi : "Non eccesso di manine - ma carenza di cervello" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

manovra : Moscovici - regole non stupide - sono state adottate anche da Italia : "E' un po' come nello sport. Si tratta - spiega- di un gioco di squadra. Ci sono regole e c'è anche un arbitro. Un po' come gli arbitri non è molto popolare ma bisogna rispettarlo. L'arbitro deve ...

manovra - Moscovici : “Un’Italia senza euro non avrebbe senso - i cittadini sono a favore della moneta unica” : Un’eventuale uscita dell’Italia dall’euro “non avrebbe alcun senso: i cittadini italiani, nella loro grande maggioranza, sono attaccati l’euro, secondo i sondaggi, più del 60% sono a favore”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa alla Rappresentanza Ue a Roma. “Naturalmente gli italiani si pongono molto quesiti sull’euro – ha sottolineato Moscovici ...

Missione 'governo compatto'. Conte torna a Roma per ricucire e affrontare la battaglia con l'Ue : la manovra non cambia : Al termine di tre giorni di vertici a Bruxelles in cui si è ritrovato solo contro tutta Europa nella battaglia italiana del deficit, Giuseppe Conte torna a Roma con una Missione: ricucire le tensioni interne tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rimettere in salute il governo gialloverde. Così lo spread non schizzerà in su, come invece è avvenuto stamane con un picco di 340 punti percentuali, record degli ultimi 5 anni. ...