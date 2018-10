La madre non sapeva di esser incinta di 8 mesi | Chiara nasce tra i tavoli di una

Fumo : l’esposizione del padre alla nicotina ha effetti negativi sulla salute dei figli anche se la madre non ha mai fumato - ecco quali : Mentre le donne sono da sempre avvisate sui pericoli del Fumo durante la gravidanza, molto meno si sa sui rischi per i figli degli uomini che fumano. l’esposizione alla nicotina per le donne è riconosciuta come un importante fattore di rischio per disturbi comportamentali, come il Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Con gli uomini, invece, non ci sono state prove finora di separati fattori di rischio genetici provenienti da ...

Maccio Capatonda : "Mia madre mi dà consigli ma fanno schifo. Per la voce di Mariottide - ho preso spunto da mia nonna" : Reduce dal successo della serie televisiva The Generi, andata in onda su Sky Atlantic, possiamo ritrovare Maccio Capatonda, o perlomeno la sua voce, anche nel film live action Pupazzi senza gloria, al cinema a partire dal 18 ottobre.Il comico abruzzese è stato intervistato durante la trasmissione radiofonica Gli Acchiappafantasy, in onda su Radio Cusano Campus. prosegui la letturaMaccio Capatonda: "Mia madre mi dà consigli ma fanno ...

Salda il debito - altrimenti tua madre non ti riconoscerà : arrestato uno spacciatore : In manette un marocchino che ha pesantemente minacciato il cliente italiano che gli doveva 2.000 euro: è stato fermato dalla squadra mobile a Galceti

Gf Vip 3 - parla la madre di Giulia Salemi : "Mia figlia non sarebbe andata dentro gli armadi" : La quarta puntata del Grande Fratello Vip ha visto diversi momenti degni di attenzione: da una parte Cristiano Malgioglio ha pungolato i concorrenti sui loro punti deboli, dall'altra è intervenuta Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, per avere un confronto con Francesco Monte, reo di non trattare benissimo la modella e influencer di origini persiane.La stessa ragazza non ha visto di buon'occhio che la genitrice si intromettesse nella ...

"La Raggi non firma lo sgombero per la madre della Taverna" : Il consiglio regionale si è espresso, la mamma abusiva della vicepresidente del Senato, Paola Taverna, deve lasciare l'alloggio popolare sulla Prenestina perché i requisiti sono decaduti. Adesso toccherà al Comune di Roma intervenire per lo sgombero.Questo è quanto emerso ieri mattina, dopo che FdI ha presentato un'interrogazione sulla vicenda: "La Raggi ancora non firma l'ordinanza di sgombero e sono tante le famiglie che aspettano da anni una ...

Una madre : «Mia figlia non era solo una drogata - era una persona meravigliosa» : «Per alcuni, Maddie era solo una drogata. E quando hanno scoperto la sua dipendenza, hanno smesso di vederla. Ma che perdita, per loro. Perché Maddie era esilarante, affabile, coraggiosa e resiliente. Poteva e voleva parlare con chiunque, e quando eri in sua compagnia, volevi rimanerci». Madelyn Linsenmeir, originaria del Vermont, aveva 30 anni ed è morta all’inizio del mese: era dipendente dagli oppioidi. Ha lasciato un bambino piccolo, ...

Lite per il parcheggio : lui non ci sta e picchia madre e figlia - il video diventa virale : Non ci sta a vedere che il parcheggio che stava adocchiando vicino a un ristorante cinese fosse stato 'rubato' da un'altra auto. Così scende dal suo Suv e inizia a imprecare contro l'automobilista che ...

Fabrizio Corona attacca la madre di Silvia Provvedi : “Vedo che sei diventata la prezzemolina della tv. Non sai quello che dici”. Poi ne ha anche per Ilary Blasi : Fabrizio Corona non ci sta. Mentre lui chiede un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi de Le Donatella, ora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della cantante continua a presenziare in televisione per parlare della storia (ormai finita, ma molto chiacchierata) tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Questa mattina era a Mattino 5. “Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di fare ...

'Due uomini non fanno una madre' : la nuova propaganda di Pro Vita : "Due uomini non fanno una madre". E' lo slogan dei nuovi cartelloni pubblicitari di Pro Vita, associazione cattolica contro l’utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrafici. Nell'immagine si vede un bebè con il codice a barre stampato sul petto, come fosse un prodotto, mentre piange disperato per essere stato acquistato dal genitore A ed il genitore B. Naturalmente, sono tutti d’accordo che i ...

"Due uomini non fanno una madre". Il cartellone contro l'utero in affitto è stato rimosso : Ovviamente la pratica dell'utero in affitto in Italia, e molti altri Paesi del mondo, è vietata: ma basta fare una ricerca su Google per trovare subito cliniche disponibili a due passi dall'Italia, ...

Manifesto ProVita : ‘due uomini non fanno una madre’. Perché l’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

'DUE UOMINI NON FANNO UNA madre'/ Vero - ma dare battaglia non fa incontrare nessuno : Il Movimento ProVita e Generazione Famiglia hanno lanciato una campagna contro l'utero in affitto. Nei contenuti, ineccepibile. Nel metodo, meno.

Le lacrime della madre : non doveva finire così : Il racconto di Anna Maria Congiu, originaria della Sardegna: ha provato a fermare il compagno e difendere il figlio

