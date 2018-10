La lettera di Grillo a Napolitano del 2011 per lo spread troppo alto | ' L' Italia è vicina

Beppe Grillo - lettera al Fatto “le opposizioni non ci sono”/ Da Autostrade al Meeting Rimini : le ‘sparate’ M5s : Beppe Grillo , lettera a il Fatto Quotidiano: "le opposizioni non ci sono, sparite". Dagli attacchi ad Autostrade per l'Italia agli sfochi contro il Meeting di Rimini : le "sparate" M5s(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Opposizioni - dove siete? Beppe Grillo scrive una lettera al Fatto : "Il Governo colma il vuoto e si fa la guerra da solo" : dove siete? Questo chiede Beppe Grillo alle Opposizioni in una lettera pubblicata dal Fatto Quotidiano in cui segnala che il Governo si trova "l'Europa dell'establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure e nessuno sembra mancare all'appello, tranne l'opposizione. Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche e non di costruttori di alternative".Il fondatore del Movimento 5 Stelle ...