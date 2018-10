huffingtonpost

: HuffPost: La Leopolda diventa un format tv. Sognando Mediaset - MPenikas : HuffPost: La Leopolda diventa un format tv. Sognando Mediaset - speranza58 : RT @HuffPostItalia: La Leopolda diventa un format tv. Sognando Mediaset - elasciamy : RT @HuffPostItalia: La Leopolda diventa un format tv. Sognando Mediaset -

(Di sabato 20 ottobre 2018) È il momento clou, quello della sorpresa: "Signore e signori, ecco a voi Paolo Bonolis". Matteo Renzi, in versione conduttore, in un set che evoca la trasmissione di Fabio Fazio, è seduto dietro un tavolo con l'ospite in poltrona: "Sai – dice Bonolis – io sono cresciuto con quel pezzo dell'Ubalda, quella tutta nuda e tutta calda, quando ho detto a mia moglie che venivo allapesava fosse una cosa del genere".La Leopoda, in pieno dramma del Pd nell'Italia sovranista,untv, in perfetto stile varietà, dove tutto si conclude con una risata. Perché la mitica "gente" vuole questo, e torna in casa in tutta fretta, c'è il Biscione che l'aspetta. E l'evocazione della sinistra è affidata alla gag di un poncho degli Inti Illimani portato da Bonolis "così hai una cosa di sinistra". È la sublimazione ...