“La Juventus è su Piatek” | Pavel Nedved parla del bomber genoano

Juventus-Genoa - il doppio ex Motta : “La squadra di Allegri di un altro pianeta” : Domani all’Allianz Stadium di Torino è in cartellone Juventus-Genoa, match valido per la 9° Giornata di andata della Serie A 2018-2019. Si parte alle 18. Allegri ricorre ad un discreto turnover in previsione dalla sfida di Champions di martedì contro lo United di Mourinho. Il Genoa, dal canto suo, vuole uscire dalla crisi e per […] L'articolo Juventus-Genoa, il doppio ex Motta: “La squadra di Allegri di un altro pianeta” ...

Juventus - Tudor : “La Champions non deve essere un’ossessione - ci sono le basi per vincerla” : L’anno scorso ha raggiunto la salvezza con l’Udinese, nonostante avesse poche giornate per sintonizzarsi con la squadra. Poi qualche incomprensione con la dirigenza lo ha allontanato da Udine. Ora, Igor Tudor è in attesa di una chiamata e spera possa arrivare proprio dall’Italia. Il croato ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi ricordi in bianconero e del salto europeo che ...

Ramsey annuncia : “Lascio l’Arsenal” - Milan e Juventus a duello per il gallese : Adesso è ufficiale, è arrivata la rottura tra Aaron Ramsey e l’Arsenal, il calciatore lascerà il club a parametro zero in estate “L’accordo sembrava a un passo, poi non è stato più così. Sembrava che le cose stessero andando bene, ma non è andata così. Succede, non sono deluso ma è una decisione che ha preso il club e va accettata, a me non resta che dare tutto fino a giugno“. Aaron Ramsey annuncia l’addio ...

La Juventus - Report e la sentenza del 2017 : “La ‘ndrangheta controlla il tifo del club” : Per la Juventus non c’è pace: tra le pesanti accuse di stupro a Ronaldo e l’inchiesta di Report, la tensione in casa bianconera è altissima. Infatti, tutti attendono con trepidazione la puntata del 22 ottobre della nota trasmissione di Rai Tre che svelerà i presunti rapporti tra la ‘ndrangheta e la società di Torino e che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Già nel 2017, nel processo “Alto Piemonte”, era ...

Moratti : “La Juventus di oggi come l’Inter del Triplete” : “La candidatura alla presidenza della Federcalcio è stata una cosa molto carina da parte di Andrea Agnelli, e molto coraggiosa”, lo dice senza peli sulla lingua l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, a RMC Sport che sotterra l’ascia di guerra tra Inter e Juventus. Moratti: “NESSUN RANCORE PER CALCIOPOLI” “Era un qualche cosa che poteva trovare il […] L'articolo Moratti: “La ...

Juventus - Allegri applaude i suoi ragazzi : “La miglior prestazione di quest’anno. Mercato? Ecco come ci muoviamo” : L’allenatore della Juventus si è complimentato con la sua squadra dopo la vittoria di Udine, esprimendo le proprie considerazioni Ottava vittoria in campionato, la decima in questo esaltante inizio di stagione che lancia la Juve verso traguardi inimmaginabili. La formazione di Allegri non lascia scampo all’Udinese, stendendola grazie ai gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo. Andrea Bressanutti/LaPresse Felice e soddisfatto della ...

Juventus - Allegri indica la via : “La chiave per mantenere questi risultati è la semplicità” : Non si ferma neanche in Champions League la corsa della Juventus, vincente contro lo Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi. I bianconeri hanno finora conosciuto solo vittorie (7 in campionato e 2 in Champions League) e non hanno alcuna intenzioni di fermarsi. L’ultimo scoglio prima della seconda pausa per le Nazionali si […] L'articolo Juventus, Allegri indica la via: “La chiave per mantenere questi risultati è ...

Marotta : “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” : "È una situazione voluta dalla società, non c'è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee", ha spiegato Marotta. L'articolo Marotta: “La scelta è della Juventus. Futuro? Magari in un’altra squadra” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diego Armando Maradona Jr risponde ai tifosi della Juventus dopo i cori shock : “La loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Juventus - Marotta : “Lascio la Juve - 8 anni bellissimi”. Ecco chi potrebbe sostituirlo! : Marotta- Un colpo di scena clamoroso avvenuto al termine del match tra Juventus e Napoli. Un sEcco 3-1 e urlo di felicità strozzato in gola dal popolo bianconero dopo l’annuncio a fine gara di Beppe Marotta ai microfoni di “Sky”. Un annuncio che ha sorpreso tutti: “Non sarò più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 […] L'articolo Juventus, Marotta: “Lascio la Juve, 8 anni bellissimi”. ...

Inter - retroscena Icardi : “La Juventus lo ha cercato. Resterebbe a vita con i nerazzurri” : RINNOVO Icardi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’Interesse di tutti. ...

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie - Allegri : “La Serie A è più difficile” : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:38:00 GMT)

La sensuale Ilaria D’Amico : “La Champions? La Juventus può vincere” [GALLERY] : 1/10 Ilaria D'Amico - Buffon (Foto LaPresse/Spada) ...

Juventus-Lazio - Allegri : “Lazio tosta. Ecco il ruolo di CR7. Punto su Bernardeschi” : Juventus-Lazio, Allegri- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa presentando la gara di domani contro la Lazio. Lazio squadra tosta Allegri ha affermato: “C’è la Lazio, l’anno scorso ci hanno battuti dopo 41 vittorie di seguito allo Stadium. Partita importante e complicata. Lazio forte e ben guidata. Giocano sulle ripartenze. Hanno Milinkovic […] L'articolo Juventus-Lazio, ...