La Francia risponde a Salvini sui migranti a Claviere | “Nel video procedura conforme

Francia - il presidente Le Graet stuzzica Benzema : l’attaccante del Real Madrid risponde per le rime : Dopo le parole del presidente della Federazione Francese, Benzema ha risposto per le rime tramite i propri canali social “La Nazionale francese è un discorso chiuso per Karim Benzema“, è quanto ha sottolineato il presidente della FFF, Noel Le Graet, intervenuto ai microfoni del giornale Ouest-France per sottolineare come l’attaccante del Real Madrid non sia ben visto in Nazionale. Un’uscita che non è piaciuta a ...