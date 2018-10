La Francia replica a Salvini | Nessuno sconfinamento | solo un respingimento

Basket femminile : Italia ampiamente sconfitta in terra di Francia - domani si replica : L’Italia perde il primo dei due incontri che la vede opposta alla Francia in quel di Anglet. Le azzurre sono sconfitte con un netto 43-74 da quella che si prefigura come una delle formazioni favorite per il podio dei venturi Mondiali che si svolgeranno a Tenerife, in Spagna. Per le azzurre, solo Caterina Dotto è costante in fase realizzativa (19 punti), mentre le francesi in doppia cifra ne mandano tre, col picco dei 19 di Sandrine Gruda ...