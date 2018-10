La Francia ci prende ancora in giro | Era un respingimento concordato

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il filmato dell'ennesimo sconfinamento da parte dei francesi avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 nella zona di Claviere è da subito sembrato chiaro a tutti. Non ha avuto bisogno di tante interpretazioni o spiegazioni. Nel video, infatti, si vede chiaramente la nuova "invasione di campo" da parte dei francesi al confine con l'Italia. Una camionetta della gendarmiere francese fa scendere dal mezzo tre migranti e indica loro la strada per entrare nel nostro Paese. Poi il poliziotto risale (da solo) sulla camionetta e se ne va.Immediatamente, Matteo Salvini è scattato su due piedi chiedendo spiegazioni al caro Emmanuel Macron che nei giorni scorsi aveva giustificato gli confinamenti con un (poco credibile) "erano poliziotti inesperti, non conoscevano la strada". "Laha ammesso che venerdì scorso ha trasportato, 'per errore', un paio di immigrati in territorio italiano - attacca ...