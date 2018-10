La critica autocritica di D' Alema

Fedez - l’autocritica social : ‘Forse certe cose è meglio tenerle per sé - anche colpa nostra’ : Siamo ormai super abituati a vedere Fedez e sua moglie, la famosissima fashion blogger Chiara Ferragni, condividere spesso e volentieri i più disparati eventi e scorci della loro vita sui social network quindi sentire il rapper milanese fare autocritica a questo proposito e quasi rimpiangere di aver postato dei contenuti è molto inusuale. Tuttavia, è successo proprio questo nell’ambito del botta e risposta con Striscia la notizia dei ...

Viva Sallusti che mena Borghi - e viva l'autocritica - : Quel "bizzarro signore, un filo egocentrico ed esibizionista", inopinatamente passato dal rango di apprendista stregone dell'economia alla presidenza della commissione Bilancio della Camera. Una ...

E Foa fece autocritica per gli attacchi a Mattarella : 'Ritwittare non vuol dire condividere in toto' : Ha insistito sulla sua adesione assoluta al valore del 'pluralismo' e sulla sua estraneità ai giochi della politica. 'Mai aderito a un partito', ha detto. LEGGI ANCHE Foa: 'Voglio far crescere la Rai:...

Pd - Renzi : torno - ho fatto autocritica ma basta autoflagellazioni : Torino, 14 set., askanews, - 'Dopo la sconfitta ho fatto un'analisi del voto e mi sono dimesso, ho fatto autocritica, ma ora dopo sei mesi di terapia di gruppo e autoflagellazione possiamo iniziare a ...

Pd - Renzi : torno - ho fatto autocritica ma basta autoflagellazioni : ... ha attaccato Renzi."Io sto con la medicina non con la Casaleggio e associati, sto dalla parte dei miei figli e della scienza e non dei sondaggi", ha concluso. 14 settembre 2018 Diventa fan di ...

Renzi - Scanzi : “Dice che c’è un governo di cialtroni? Sembra che faccia involontaria autocritica. Ha perso qualsiasi lucidità” : “Renzi ha detto che questo è un governo di cialtroni e che il vento del consenso cambia rapidamente? Lui che parla di cialtroni politici mi fa un po’ sorridere, perché mi dà la sensazione che faccia involontariamente autocritica”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le recenti parole dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sul governo giallo-verde. E aggiunge: “Io spero per il ...

JUVENTUS - DYBALA : "MI RIPRENDO IL POSTO"/ La joya fa autocritica : "colpa mia finora" : JUVENTUS-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ancora dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:24:00 GMT)

Bilancio necessario/L'autocritica che manca sull'eredità della sinistra : Può sembrare strano, ma un Bilancio del quinquennio di governo del centro-sinistra, dal 2013 al 2018,, ovvero dell'azione dei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ancora non l'abbiamo né letta né ...

Pd - l’autocritica di Provenzano : “Con noi al governo i poveri sono saliti a 5 milioni - per questo non ci hanno votato” : “Non possiamo dire che abbiamo governato bene se negli anni in cui eravamo al potere i poveri in Italia sono passati da 2,5 milioni a più di 5 milioni. E dal loro punto di vista hanno fatto benissimo a non votarci”. È la dura critica che Giuseppe Provenzano, membro della Direzione nazionale Pd, ha rivolto al suo partito dal palco della festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Nel corso di un ...