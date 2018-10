La 17enne Valeria Cagnina | “Così funziona la mia scuola di robotica”

wired

(Di sabato 20 ottobre 2018) Non è ancora maggiorenne, ma da quando ha 16 anni gestisce la propria impresa e gira il mondo per parlare di robotica ad aziende e scuole, attraverso corsi di formazione e conferenze. Viene da Alessandria e, dall’età di 11 anni, ha un’incontenibile passione per la robotica, nata al CoderDojo di Milano, che l’ha portata a essere relatrice al Tedx a 14 anni e, qualche mese più tardi, a diventare senior tester al Mit di Boston.il prossimo mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre sarà anche ospite del Connected Manufacturing Forum, l’evento di Business International/Fiera Milano Media sui trend dell’industria manifatturiera italiana alla Fabbrica del vapore di Milano, di cui Wired è media partner. Con lei un laboratorio organizzato per capire l’importanza della prototipazione, per fare team, unire le competenze e sviluppare il pensiero laterale, ...