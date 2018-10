Khashoggi ucciso nel consolato di Istanbul | arrestati 18 sauditi

Ecco l'ultimo articolo di Khashoggi prima di essere ucciso : 'C'è solo un Paese del mondo arabo classificato come 'libero' nel 'World Freedom Index', lamenta Khashoggi: 'E' la Tunisia. Giordania, Marocco e …

Khashoggi sarebbe stato torturato e ucciso nelle stanze del console saudita a Instanbul : È ormai certo che il sessantenne Jalam Khashoggi, editorialista opinionista del Washington Post, da quarant'anni ritenuto una voce libera del Medio Oriente, è stato brutalmente torturato e ucciso dentro il consolato dell'Arabia saudita a Istanbul. Vi era entrato il 2 ottobre per ritirare alcuni documenti per il divorzio ma, sfortunatamente, non è più uscito. Solo ieri le autorita' hanno rilasciato una registrazione che testimonia le torture, al ...

Inchiesta su Khashoggi ucciso nel consolato. I turchi : "Prove certe" : I sauditi, in cambio, potrebbero elargire prestiti a tassi ridicoli per risollevare l'annaspante economia di Ankara. Nel frattempo procedono le indagini congiunte sul destino di Khashoggi che era ...

Il caso di Jamal Khashoggi - il giornalista saudita scomparso. L'accusa : 'È stato ucciso' - : Il giornalista, 60enne e auto-esiliato negli Usa per timore di essere arrestato in seguito ad alcune critiche rivolte al principe Mohammed bin Salman, è sparito il 2 ottobre dopo essere entrato nel ...

I sauditi ammettono di aver ucciso Khashoggi durante un interrogatorio “finito male” : New York. Tredici giorni dopo la sparizione del giornalista Jamal Khashoggi dentro il consolato di Istanbul, l’Arabia Saudita ammette di averlo ucciso in quelle stanze durante un’operazione per rapirlo e per portarlo nel regno, dove lui rifiutava di tornare da anni per motivi di sicurezza. Fonti sau

I sauditi ammettono di aver ucciso Khashoggi durante un interrogatorio 'finito male' : Se i sauditi stanno provando a sconnettere il principe dall'omicidio davanti agli occhi del mondo, gli americani stanno provando a sconnettere Kushner dal principe saudita .

Cnn : Riad pronta a dire che Khashoggi è stato ucciso in interrogatorio : ...- aveva lanciato un'inchiesta interna e aveva permesso alle autorità turche di effettuare un sopralluogo nella sede consolare teatro di una tragedia che ormai era data per certa da tutto il mondo. ...

Caso Khashoggi - parla la fidanzata del giornalista saudita ucciso : 'Lo sdegno non basta' : La sua voce e le sue idee si riverbereranno, dalla Turchia all'Arabia saudita, e attraverso il mondo. L'oppressione non dura per sempre. I tiranni prima o dopo pagano per i loro peccati'.