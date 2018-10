Trump - ' Khashoggi è morto. Se responsabile Riad pagherà' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump non ha dubbi : Khashoggi è morto : 23.10 Il presidente Usa Donald Trump ha affermato di ritenere che il giornalista Jamal Khashoggi sia morto e ha avvertito che se sarà dimostrata la responsabilità dell'Arabia Saudita ci saranno "conseguenze molto serie". "Mi sembra che sia così, è molto triste" ha detto Trump . Dall'amministrazione Usa arriva intanto la notizia che il segretario al Tesoro Mnuchin non parteciperà alla "Davos nel deserto", la conferenza patrocinata dal principe ...

Trump riconosce che Khashoggi 'è morto' : ANSA, - WASHINGTON, 18 OTT - Donald Trump ha riconosciuto oggi per la prima volta che il giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi e' morto. "A meno che non accada il miracolo di tutti i miracoli,...

Khashoggi : TORTURATO - DECAPITATO E FATTO A PEZZI IN 7 MINUTI/ Ultime notizie - Trump “Verità entro settimana" : KHASHOGGI : TORTURATO , DECAPITATO e FATTO a PEZZI in 7 MINUTI . Ultime notizie , il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , esce allo scoperto: “Verità entro settimana"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:59:00 GMT)

Cnn - Khashoggi fatto a pezzi nel consolato. Nyt - fra i sospettati uomini di MbS. Ma Trump difende il principe saudita : Donald Trump difende i sauditi, ma dalla stampa americana arrivano nuovi inquietanti prove del coinvolgimento del regime di Riad nella scomparsa di Jamal Khashoggi , il giornalista saudita scomparso nel consolato a Istanbul, ormai con ogni probabilità ucciso nella sede diplomatica saudita . Per il New York Times quattro dei principali sospettati sono collegati al plenipotenziario di casa Saud, il principe ereditario Mohammed bin Salman. La ...

Khashoggi - 'sospettati legati a principe Salman'. Ma Trump lo difende - : Secondo il New York Times 4 persone coinvolte nella sparizione del giornalista dissindentesarebbero molto vicine a Mohammed bin Salman. Il presidente Usa: "Come per Kavanaugh non ci sono prove". ...

Khashoggi - Trump difende principe saudita : trattato come Kavanaugh : Donald Trump critica le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita per la scomparsa del dissidente Jamal Khashoggi. "Ci siamo di nuovo: sei colpevole finché non viene provato che sei innocente", ha detto infatti il presidente ...