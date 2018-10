Kasatkina zarina in Russia | rimonta strepitosa su Jabeur e successo davanti al pubblico

sportfair

(Di sabato 20 ottobre 2018) Dariafa felice ildel WTA di Mosca: la tennista russa supera Onsine vince il suo secondo titolo in carriera Dariatrionfaaldi casa. La tennista russa si impone nella finale del WTA di Mosca contro una solida Ons, sorprendente tennista tunisina la cui 101ª posizione nel ranking WTA non ne rispecchia le reali abilità. La tennista nord africana parte infatti fortissimo, infliggendo un netto 2-6 alla, tifatissima dalrusso., numero 14 della classifica WTA, va vicina al ko nel secondo set, ma si prende il punto del pareggio con le unghie e con i denti, vincendo il set al tie-break per 7-3. Decisivo il quarto periodo di gioco nel quale, sulle ali dell’entusiasmo,si impone per 6-4. Dopo il torneo vinto la scorsa stagione, quello di Mosca è il secondo titolo vinto in carriera ...