Juventus | gli ultrà contestano | ' Una società che odia la sua gente'

Juventus-Genoa alle 18 La Diretta I bianconeri vogliono suonare la nona : L'invincibile Juventus di Massimiliano allegri, 8 partite ed altrettante vittorie fino a questo punto del campionato, torna a giocare di fronte ai propri tifosi nella partita del sabato alle ore 18 e ...

Juventus - dall’Inghilterra : Pogba vuole ritornare a gennaio - nuovi dettagli… : Paul Pogba, ha nuovamente voglia di Juve. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror”, il centrocampista del Mancheste United avrebbe chiesto tassativamente di esser ceduto a gennaio per poter riabbracciare i colori bianconeri. Un rinforzo immediato in casa Juventus che potrebbe completare un centrocampo già super competitivo in tutti i settori. Pogba rappresenterebbe la […] L'articolo Juventus, ...

Juventus nel mirino - Gravina si scaglia contro i bianconeri : “gli Scudetti sono 34 - devono accettarlo” : Il prossimo presidente della FIGC Gabriele Gravina si scaglia contro al Juventus per la questione relativa ai due Scudetti tolti dalla Giustizia Sportiva con lo scanfalo “Calciopoli”. Dalle pagine di Libero, Gravina afferma chiaramente: “la Juve ritiene di avere 36 Scudetti? E’ un problema suo, sbaglia. Ne ha 34. Bisogna accettarlo e va rispettato. Che cos’altro si può fare per far capire alla Juve che non ne ...

Juventus - De Sciglio : “attenti al Genoa - gara piena di insidie” : “Il Genoa ha cambiato da poco allenatore, vorrà fare bella figura a Torino. Inoltre riprendere dopo la sosta non è mai facile”. Mattia De Sciglio vede insidie nella partita di sabato all’Allianz Stadium. Il laterale bianconero è rientrato da poco dopo l’infortunio muscolare alla coscia: “Servirà una partita tosta – ha aggiunto il difensore ai microfoni di Juventus Tv -, vogliamo allungare la striscia ...

Cristiano Ronaldo riunisce la famiglia. E sfida Piatek #Juventus-Genoa : TORINO - Cristiano Ronaldo e la voglia matta di giocare, di segnare, di primeggiare. Juventus contro il Genoa allo Stadium per il portoghese sarà come una valvola di sfogo. La vicenda extracalcistica ...

Tappetini virtuali - la Juventus venderà gli spazi all’estero in autonomia : Il club bianconero si occuperà in autonomia della commercializzazione degli spazi sul mercato estero, mentre in Italia la gestione sarà affidata a TIM. L'articolo Tappetini virtuali, la Juventus venderà gli spazi all’estero in autonomia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Allegri "Vietato sbagliare" / Il mister bianconero svela la formazione : "Szczesny sì - Chiellini no" : Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juventus-Genoa: sbagliare è vietato. In campo non vedremo Perin ma Szczesny, Chiellini riposa in difesa mentre davanti ci sono ancora dubbi.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa. Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...

Juventus - scoppia il caso Alex Sandro : cessione possibile già a gennaio - ecco i nomi del sostituto per il presente e per il futuro [DETTAGLI] : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. --Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Juventus - Buffon : “E’ stato un addio perfetto. Contro in finale? Meglio di no…” : Gigi Buffon, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo addio alla Juventus, confermando l’ottimo rapporto con i bianconeri. Il portiere del PSG ha evidenziato come la storia d’amore con la Juve si sia chiusa nei migliori dei modi, con grande rispetto e con grande armonia. Poi focus sulla […] L'articolo Juventus, Buffon: “E’ stato un addio ...

Juventus - si scalda De Sciglio : l'acquisto di ottobre : TORINO - Massimiliano Allegri è un grande sostenitore del ritorno al mercato autunnale e di sicuro, da ottimista incallito, considererà Mattia De Sciglio l'acquisto della 'finestra di ottobre', stesso ...

Juventus - De Sciglio : 'Sono pronto al rientro. Col Genoa sarà dura' : Mattia De Sciglio, il 16 settembre, era pronto a fare il suo esordio stagionale contro il Sassuolo prima di accusare durante il riscaldamento un problema alla coscia che lo ha tenuto ai box per un ...

Juventus - De Sciglio pronto a tornare in campo : “non importa su quale fascia” : Mattia De Sciglio pronto al ritorno in campo dopo un inizio di stagione caratterizzato da un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo “Il Genoa ha appena cambiato allenatore e vorrà fare bella figura qui a Torino. Contro i rossoblù è sempre dura, e dopo la sosta è ancora più difficile riprendere, quindi dovremo fare una partita tosta, perché vogliamo allungare la striscia positiva“. Lo dice il difensore della Juventus Mattia ...