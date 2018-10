Juventus-Genoa | Bessa dedica il gol alla madre | «Ha vinto la sfida»

Juventus-GENOA 2018 : Diretta Streaming - Dove Vederla - Formazioni : Partita Serie A JUVENTUS-GENOA oggi. Formazioni JUVENTUS-GENOA. Diretta JUVENTUS-GENOA. Orario JUVENTUS-GENOA. Dove posso Vederla? Come vedere JUVENTUS-GENOA Streaming? JUVENTUS-GENOA 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Archiviato l’impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata. Sarà un turno sensazionale con l’attesissimo derby di […]

Juventus-Genoa - le pagelle : Bonucci si perde Bessa - Mandzukic non brilla : Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa. Forse poteva azzardare l'uscita. ...

Juventus-Genoa - Allegri : “Siamo usciti dalla gara per 10 minuti” : Juventus-Genoa 1-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine del pareggio per 1-1 in Juventus-Genoa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non lesina critiche nei confronti della sua squadra per non essere riuscita a vincere questa partita: “Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio. Loro non si sono scoperti […] L'articolo Juventus-Genoa, Allegri: “Siamo usciti ...

Il Genoa frena la Juventus : La Juventus non riesce a eguagliare la Juventus . Pareggiando all'Allianz Stadium di Torino con il Genoa per 1-1, i bianconeri non sono riusciti ad agguantare la nona vittoria consecutiva in ...

Juventus-Genoa 1-1 nell'anticipo - a Ronaldo risponde Bessa : Roma, 20 ott., askanews, - Juventus e Genoa hanno pareggiato 1-1 nel secondo anticipo della nona giornata del campionato di serie A. Juventus in vantaggio dopo 18 minuti con Cristiano Ronaldo. Tiro di ...

Serie A - Juventus-Genoa : 1-1. Gol di Ronaldo e Bessa : E alla nona giornata la Juve si fermò. Dopo otto vittorie di fila ci pensa il Genoa a bloccare i bianconeri, imponendo l'1-1 allo Stadium: per entrambe le formazioni si tratta del primo pareggio, ...

Juventus - Bonucci torna capitano. E il Genoa ferma i bianconeri : Leonardo Bonucci capitano della Juventus è la prima sorpresa di Juve-Genoa. La Juventus ha deciso in mattinata di dare la fascia a Bonucci in una situazione molto particolare. Chiellini, il capitano, ...

La Juventus si ferma a dieci : il Genoa impone l'1-1 ai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri si ferma a quota dieci vittorie tra campionato e Champions League. I bianconeri si sono fatti imporre l'1-1 interno dal Genoa del neo tecnico Ivan Juric. Al gol del solito Cristiano Ronaldo, nel primo tempo, ha risposto Daniel Bessa nella ripresa. La Juventus ha avuto diverse occasioni per raddoppiare ma alla fine non è riuscita a dare il colpo di grazia al Grifone che è stato in partita fino alla fine ed è ...

Juventus-Genoa 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Juventus-Genoa – La Juve passa in vantaggio con Ronaldo ma non riesce a chiudere la gara, e subisce il pareggio-beffa del Genoa nella ripresa. I migliori: Ronaldo e Bessa; flop Mandzukic e Lazovic. Juventus (4-3-3) Szczesny 6 – Inoperoso nella prima frazione, è chiamato alla prima parata dopo cinquanta minuti. Incolpevole sul gol di Bessa. Cancelo 6,5 – Esalta lo Stadium con un paio di giocate in avvio. Dà ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

Highlights Juventus-Genoa 1-1 - il VIDEO e le azioni salienti della partita : Bessa risponde a Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium : Termina sull’1-1 il confronto tra Juventus-Genoa all’Allianz Stadium. Un risultato a sorpresa nell’anticipo della nona giornata di campionato. La Vecchia Signora è stata fermata dai rossoblu dopo essere passati in vantaggio grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo. La Juve si è infatti un po’ seduta e il pareggio nella ripresa è stato siglato da Daniel Bessa. Riviviamo i gol, le azioni salienti e gli Highlights della partita ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...