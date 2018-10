lastampa

: RT @LaStampa: Juve sprecona, il Genoa la punisce. All’Allianz finisce 1-1 - porusio : RT @LaStampa: Juve sprecona, il Genoa la punisce. All’Allianz finisce 1-1 - lucaesimo11 : RT @LaStampa: Juve sprecona, il Genoa la punisce. All’Allianz finisce 1-1 - LaStampa : Juve sprecona, il Genoa la punisce. All’Allianz finisce 1-1 -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Non è serata da record per lae per Piatek, ma l'1-1 dello Stadium fa male solo ai bianconeri. La striscia di vittorie consecutive iniziali, otto in campionato e dieci considerando la Champions, ...