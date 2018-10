Juve | Alex Sandro | ' Dobbiamo migliorare'

Il calciomercato oggi – Juventus - tutti i nomi per sostituire Alex Sandro : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Rinnovo Alex Sandro : ecco la richiesta fatta alla Juve : I bianconeri vogliono rinnovare entro la fine della stagione per non avere il calciatore in scadenza all'inizio della prossima ma secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport c'è ancora ...

Juve - in stallo il rinnovo di Alex Sandro : Da diversi mesi la Juventus è al lavoro per rinnovare il contratto di Alex Sandro , attualmente in scadenza 2020. Secondo La Gazzetta dello Sport , non c'è ancora accordo sull'ingaggio del brasiliano: lui chiede 5 milioni di euro a stagione, la Juve ne offre tre .

Juve - 4 milioni non bastano : Alex Sandro vuole di più : Alex Sandro , terzino sinistro della Juventus , ha il contratto in scadenza nel 2020. Come riporta Rai Sport , al momento non ci sono passi in avanti per il rinnovo: la Juve ha offerto 4,3 milioni di euro, il giocatore vuole ancora di più. Il brasiliano due estati fa era stato vicino al Chelsea, ma i ...

Juve - Alex Sandro : 'Dybala decisivo - ecco la nostra forza. Ho fatto i complimenti a Bernardeschi' : Alex Sandro , esterno della Juventus , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sullo Young Boys: 'Abbiamo fatto benissimo giocando a tre in difesa; questa è la nostra forza, abbiamo più di una formazione. Senza Ronaldo, decisivo Dybala? Siamo fortunati ad ...

Juventus - Alex Sandro : “Ronaldo cerca riscatto” : “Ho visto Ronaldo motivato, non vede l’ora di sfogarsi in campo”. Alex Sandro confida nel desiderio di riscatto di CR7 dopo l’espulsione e le lacrime di Valencia. “Vuole riscattarsi dopo l’ingiustizia – spiega il laterale brasiliano -. Ha portato una grande qualità, io sto imparando a conoscerlo, a capire i suoi movimenti e come gli piace ricevere palla e credo che pian piano potrò regalargli ...

Juventus - Alex Sandro ammette : “Rinnovo? Non ho ancora ricevuto proposte - ma…” : L’esterno bianconero ha parlato del suo futuro e di Cristiano Ronaldo, svelando di averlo visto motivatissimo dopo l’espulsione di Valencia Dal momento della Juventus fino all’atteggiamento di Ronaldo, passando anche per il rinnovo di contratto. Sono questi i temi analizzati da Alex Sandro nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, nel corso della quale il brasiliano si è soffermato a parlare innanzitutto di ...

Juventus - Alex Sandro fiero della sua squadra : “a Valencia la vittoria del gruppo” : Juventus, Alex Sandro ha parlato oggi a seguito della vittoria bianconera in quel di Valencia, nonostante l’espulsione di CR7 “È stata una vittoria del gruppo. Questa è la nostra forza“. Il difensore della Juventus, Alex Sandro, torna sulla gara contro il Valencia in Champions League e, ai microfoni di Sky Sport, sottolinea la grande prova di carattere dei bianconeri al ”Mestalla. Parlando di quella partita però, ...

Juventus - Alex Sandro : 'A Cristiano Ronaldo piace aiutare ed essere aiutato' : Sicuramente ora che Ronaldo è alla Juve , il mondo pone molta attenzione alle nostre partite. Ma non è stato lui a portarmi al Brasile'. Chiamato a confrontare CR7 con Neymar , per l'esterno ...

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo : trattativa reale - ma… : Alex Sandro-Marcelo- La Juventus lavora sottotraccia sullo scambio Alex Sandro-Marcelo. Come riportato nella giornata di ieri da “TuttoSport“, i bianconeri starebbero riflettendo sul potenziale scambio con il Real Madridi in vista di gennaio. Punto interrogativo ancora piuttosto grande, anche perchè la Juve vorrà valutare Alex Sandro nel corso di questi mesi. Se l’ex Porto ritornerà […] L'articolo Juventus, scambio Alex ...