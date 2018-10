Jensen Ackles da Supernatural 15 a Elseworlds? L’attore sul set del crossover di Arrow 7

optimaitalia

(Di sabato 20 ottobre 2018) Si lavora ormai da giorni, a ritmo serrato, proprio su, prossimodi7, The Flash e Supergirl 4 negli Usa e proprio tra le tante foto che continuano ad arrivare le ultime due stanno facendo discutere. In particolare, la prima riguarda l'avvistamento disul set del.I fan die delle serie DC hanno subito sperato che la loro preghiera fosse stata esaudita e che l'attore fosse sul set per ilche tutti vogliono. Davvero gli attori di15 incontreranno le serie DC? La risposta arriva proprio da Stephen Amell che ha usato i social per spiegare che quella che hanno visto nella foto è solo una visita amichevole da parte del collega e amico: "Lasciami spazzare via questa diceria adesso. Era sul set stasera perché è il fan numero 2 di Grant Gustin (io sono il n.1) e non perché interpreti The Batman".Ancora ...