Italvolley - grazie lo stesso : azzurre ko al tie break la Serbia è campione del Mondo : E' 3-2, 15-12, ma l?Italia era stata avanti due volte, anche nel tiebreak. E? Serbia , come nel 2011 agli Europei maschili, non ci credono neanche loro, piangono le rossoblù, ma...

Egonu - l'Italvolley in finale grazie a una pantera veneta : Le sue schiacciate a cento all'ora di velocità stanno risuonando - e "abbattendo" le avversarie - nei palazzetti giapponesi da quasi tre settimane. L'ultima di Paola Ogechi Egonu ha domato le cinesi campionesse olimpiche in carica, portando le azzurre del volley alla finale mondiale dopo 12 anni. E le ha permesso di stabilire il nuovo record di punti in un gara nella rassegna iridata (45, la kazaka Pavlova si era fermata a 40 contro gli Usa nel ...