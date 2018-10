Italia | stringiamoci a coorte Azzurre | fateci sognare | battaglia campale con la Serbia

oasport

(Di sabato 20 ottobre 2018) L’si stringe a, pronta a tifare nella speranza di poter festeggiare, viviamo con il sogno di salire sul tetto del Pianeta, con l’auspicio che questo sabato 20 ottobre entri nella storia della pallavolo come un giorno lieto e che non si dimentichi mai più. L’attesa si fa spasmodica, un Paese intero non vede l’ora di sostenere le proprie beniamine, la volley mania è scoppiata all’impazzata negli ultimi giorni seguendo passo dopo passo la cavalcata della Nazionale che contro ogni pronostico della vigilia si è guadagnata l’accesso alla Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Ci stringeremo tutti davanti a un televisore, non solo i grandi appassionati ma anche chi si è avvicinato a questo sport durante questi due mesi, prima con gli uomini e poi con le ragazze. Il sestetto guidato dal CT Davide Mazzanti vuole confezionare ...