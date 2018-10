Italia-Serbia 2-2 | si va al tie break

L’ Italia del volley si arrende in finale : azzurre d’argento - oro alla Serbia : Ci sono voluti cinque set per assegnare il titolo mondiale di volley femminile. alla fine L’Italia è stata costretta ad arrende rsi alla Serbia. Per le azzurre arriva quindi una medaglia d’argento . ...

LIVE Italia-Serbia volley - Finale Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al tie-break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa affrontando la slave nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La nostra Nazionale si è qualificata per la partita decisiva a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino 2002 e oggi scenderà in campo a Yokohama (Giappone) per andare a caccia della gloria, servirà un’autentica ...