Italia 5 stelle | il padre di Di Battista con il cartello No Tap | “M5s non torni indietro

(Di sabato 20 ottobre 2018) Camuffato tra militanti e attivisti, ildi Alessandro Di, Vittorio, si è presentato al Circo massimo per la kermesse, sventolando un foglio con le scritte “No Tap, No Tav, No Benetton”. “Se il Movimento tornassesu Tav e Tap mi deluderebbe molto – ha detto – Bisogna rispettare la volontà della base”. Quello del Tap è uno dei temi più scivolosi per il Movimento 5, che quando si trovava all’opposizione prometteva lo stop al gasdotto. Non si escludono, in questa due giorni, contestazioni da parte del movimento No Tap L'articolo, ildi Dicon ilNo Tap: “M5s non, mi deluderebbe molto” proviene da Il Fatto Quotidiano.