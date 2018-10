Italia 5 stelle | Di Maio | “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del

Italia 5 Stelle - M5s al Circo Massimo/ Diretta streaming video : Raggi - "noi barbari? Hanno lasciato macerie" : Italia 5 Stelle, convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:21:00 GMT)

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Italia 5 stelle - in 30mila al Circo massimo. Di Maio : “Mi sono arrabbiato per difendere principio M5s : l’onestà” : “Siamo al governo e riempiamo ancora di gente le piazze”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. “Ma contiamo di arrivare a 50mila entro la fine della serata”. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. Ci siamo arrabbiati per difendere l’onestà” : “siamo al governo e riempiamo ancora di gente i posti pubblici”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che dice addio al condono nella manovra in diretta sui maxi schermi ...

Italia 5 Stelle censura la parola "manina" e dagli altoparlanti vengono diffuse informazioni sulla sicurezza : Sarà stato un caso o forse no. Sta di fatto che quando la parola "manina" piomba sulla kermesse Italia 5 Stelle l'audio degli altoparlanti va a sfumare fino a sparire. In pratica gli organizzatori della festa hanno deciso di trasmettere sul maxischermo del Circo Massimo la conferenza stampa di Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul decreto fiscale.Parla il vicepremier grillino: "Oggi nasce uno stato ...

Italia 5 stelle a Circo Massimo - palco tondo e gigantografie : Un palco rotondo al centro dello spazio che consentirà alle persone di Circondarlo e Circolargli liberamente intorno e due grandi schermi sullo sfondo che amplificheranno l'immagine di quanti vi ...

Italia 5 stelle - i neo parlamentari affrontano gli attivisti : “Condono? Dispiace quello che è successo. Ma si va avanti”. “Ora staremo più attenti” : “Se avete domande seguite le magliette gialle”. Una voce dal microfono dà il benvenuto agli attivisti 5 stelle al Circo Massimo di Roma, mentre a pochi chilometri di distanza il leader Luigi Di Maio affronta il consiglio dei ministri più difficile che dovrà risolvere il caso condono. L’arena con gli stand, tutti rigorosamente ecosostenibili, si riempie fin dal mattino e partono le agorà: prima ci sono i sindaci, poi gli ...

Italia 5 Stelle - segui la diretta dal Circo Massimo. I portavoce incontrano i partecipanti : Si è aperta al Circo Massimo di Roma ‘Italia a 5 Stelle’, la festa del M5S in cui i portavoce nelle istituzioni incontrano i cittadini, militanti e simpatizzanti, e che durerà fino a domani. Sono in corso le ‘Agorà’, piccoli gruppi di lavoro tenuti da deputati, senatori o amministratori legali che spiegano il funzionamento di Camera, Senato, Consigli comunali e regionali, in base alle varie materie di competenza. Altri ...

Italia 5 Stelle - Travaglio : “Se al Cdm non toglieranno condono da manovra - vertici M5s verranno presi a pomodori” : “A chi dobbiamo credere tra Salvini e Di Maio? Ho l’impressione che entrambi stiano cercando di decidere chi debba perdere la faccia, quando probabilmente il Consiglio dei ministri ritirerà alcune delle cose più invereconde di questo condono“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la convulsa giornata di ieri, contrassegnata dai botta e risposta dei due vicepresidenti del ...

A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri - al Circo Massimo Italia a 5 Stelle : Convocato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per appianare le tensioni sulla bozza del decreto fiscale , stralciando il condono per gli evasori. "Oggi, 20 ottobre ...

M5S - tra marketing e autocelebrazione al via Italia a 5 Stelle : ROMA. È la quinta edizione della festa del Movimento 5 Stelle, la prima al governo del Paese . Di nuovo al Circo Massimo, tra stand coi gadget, 'baretti', aree bimbi, palchi minori e quello principale,...

Italia a 5 Stelle - il Movimento "fa il tagliando" a Roma : attese 50mila persone : Girano tra gli stand i parlamentari M5S, i quali per l'occasione indossano una maglietta gialla con la scritta "Il portavoce...

Italia 5 stelle - il padre di Di Battista con il cartello No Tap : “M5s non torni indietro - mi deluderebbe molto” : Camuffato tra militanti e attivisti, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio, si è presentato al Circo massimo per la kermesse Italia 5 stelle, sventolando un foglio con le scritte “No Tap, No Tav, No Benetton”. “Se il Movimento tornasse indietro su Tav e Tap mi deluderebbe molto – ha detto – Bisogna rispettare la volontà della base”. Quello del Tap è uno dei temi più scivolosi per il Movimento 5 stelle, ...