Italia 5 Stelle censura la parola manina e dagli altoparlanti vengono diffuse

Italia 5 Stelle - segui la diretta dal Circo Massimo. I portavoce incontrano i partecipanti : Si è aperta al Circo Massimo di Roma ‘ Italia a 5 Stelle ’, la festa del M5S in cui i portavoce nelle istituzioni incontrano i cittadini, militanti e simpatizzanti, e che durerà fino a domani. Sono in corso le ‘Agorà’, piccoli gruppi di lavoro tenuti da deputati, senatori o amministratori legali che spiegano il funzionamento di Camera, Senato, Consigli comunali e regionali, in base alle varie materie di competenza. Altri ...

A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri - al Circo Massimo Italia a 5 Stelle : Convocato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per appianare le tensioni sulla bozza del decreto fiscale , stralciando il condono per gli evasori. "Oggi, 20 ottobre ...

Paola Egonu e Miriam Sylla/ Chi sono le stelle del volley Italia no : le 2 schiacciatrici simbolo delle azzurre : Paola Egonu e Miriam Sylla , chi sono le stelle del volley femminile italiano : simbolo di un Paese multietnico. Ultime notizie: gli angeli azzurri che hanno trascinato la Nazionale in finale(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Italia 5 stelle - il padre di Di Battista con il cartello No Tap : “M5s non torni indietro - mi deluderebbe molto” : Camuffato tra militanti e attivisti, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio, si è presentato al Circo massimo per la kermesse Italia 5 stelle, sventolando un foglio con le scritte “No Tap, No Tav, No Benetton”. “Se il Movimento tornasse indietro su Tav e Tap mi deluderebbe molto – ha detto – Bisogna rispettare la volontà della base”. Quello del Tap è uno dei temi più scivolosi per il Movimento 5 stelle, ...