Islanda | il regno di Urus

Sette anni la visitavano in pochi, diciamo 500 mila persone l'anno. Adesso a Reykjavík arrivano in due milioni, e l'hashtag è ovunque su Instagram: l'isola del ghiaccio e del fuoco, la più desiderata, è stato il terreno di gioco per testare la Lamborghini. GQ c'era, ed è stata l'occasione per realizzare questa gallery. L'in inverno è una sfida, certo, non certo una meta per chi ama restare nella comfort zone. Ma se piace l'avventura, una spedizione ai confini del grande nord può essere il viaggio della vita. Quella proposta da Wild Photography Holidays è tra gennaio e febbraio, nei luoghi dove è stato girato "Trono di spade". Anche senza il Super Suv, il più veloce e potente al mondo, l'avventura è garantita. Lamborghini: leggi il test drive di Giovanni Audiffredi su GQ di novembre