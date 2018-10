Ireland | 23 anni e sempre più identica alla famosa mamma | una somiglianza impressionante

caffeinamagazine

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ventitre, una carriera da modella già avviata, animalista attivista, vegana e ambientalista convinta che da tempo si batte anche contro l’omofobia e per l’uguaglianza di genere. Le piacciono i tatuaggi e, proprio come sua madre, ha già posato nuda per la Peta, l’associazione che dadifende i diritti degli animali. Senza dimenticare il suo Dna, che è facilmente intuibile dai suoi cognomi: questo schianto di ragazza si chiamaBasinger Baldwin ed è la figlia di due icone, due dei dell’Olimpo holliwoodiano: Kim Basinger e Alec Baldwin. LaconKim, d’altronde, è sorprendente. Classe 1995,ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando aveva solamente 13e da allora non si è più fermata diventando una top di fama mondiale. Ma si è subito detta contro il voler apparire perfette a ogni costo. Ha postato diverse ...