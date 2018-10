Inzaghi carica Immobile | ' Fai gol anche per Mancini'

Bologna in crisi - ma il pubblico è da favola : “invasione” di tifosi a Casteldebole - Inzaghi carica la squadra : Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del pubblico di Bologna accorso a Casteldebole ad incitare la squadra Il Bologna sta vivendo un inizio di stagione senz’altro complicato sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Il pubblico bolognese però non ha voltato le spalle alla squadra, anzi, si è presentato in massa oggi a Casteldebole per incitare i calciatori verso un cambio di rotta totale dopo le prime gare di ...