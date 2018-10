Inter | il Real Madrid tenta l' Inter per Icardi | pronta l' offerta di 40 milioni più

Real Madrid : offerta shock all’Inter per Icardi - inserito Modric nell’affare : Real Madrid pronto a sferrare un nuovo attacco all’Inter per avere in rosa Mauro Icardi, Florentino Perez prova ad inserire Modric nell’affare Il Real Madrid continua il proprio pressing su Mauro Icardi. E’ ben noto l’interesse del club spagnolo per l’attaccante dell’Inter, ma adesso, secondo quanto rivelato dai colleghi di Diario Gol, i blancos sarebbero pronti a proporre un’offerta molto ...

"Alla Juve ero di troppo. Ringiovanito dal Milan. Con l'Inter un derby Real" : nostro inviato a Milanello L'attaccante più prolifico del campionato italiano negli ultimi cinque anni, dall'alto dei suoi centoquindici gol, sembra un condannato al patibolo quando attraversa il ...

Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid : arriva il comunicato alla dirigenza : Il vero tormentone di mercato dell'ultima estate è stato quello relativo il possibile trasferimento di Luka Modric all'Inter. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza e la moglie avrebbe visto di buon occhio un trasferimento a Milano. L'entourage del giocatore ha avuto modo di proporlo alla societa' nerazzurra in occasione del trasferimento di Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid e, se ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all'Intervallo lungo : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Real Madrid: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all’Intervallo lungo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Milan - insidia Real per Paquetà. Derby con l'Inter per Palacios : MilanO - Il Real Madrid proverà a insidiare il Milan nella corsa a Paquetà. Secondo Marca , il club spagnolo cercherà fino all'ultimo di far cambiare idea al giovane talento del Flamengo. CONSIGLI ...

Inter - non solo Icardi : il Real Madrid pensa a Lautaro Martinez (RUMORS) : Ormai Florentino Perez se l'è legata al dito e non ha alcuna intenzione di lasciar passare il tentativo fatto dall'Inter sotto traccia per portare Luka Modric a Milano. Il patron del Real Madrid aveva anche denunciato la societa' nerazzurra che successivamente è stata ritenuta innocente dalla Fifa. La 'vendetta', dunque, potrebbe arrivare sul mercato visto che il club spagnolo non sta attraversando un buon periodo con la panchina del tecnico ...

Inter - la verità su Lautaro-Real Madrid : ... ma al momento Florentino Perez ha altri obiettivi in mente, come scrive il Corriere dello Sport .

Inter-Modric - non è finita : rinnovo col Real lontano - c'è ancora una speranza : Così, come scrive il Corriere dello Sport , un rinnovo che le Merengues davano per scontato non lo è più: Florentino vuole rinnovare di un'ulteriore stagione il contratto dell'ex Tottenham , che però ...

Inter : Modric impossibile - a meno che non sia lui a voler lasciare il Real Madrid : Il grande tormentone di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato era in cerca di nuovi stimoli e avrebbe voluto lasciare il Real Madrid, anche per volonta' della moglie che avrebbe visto di buon occhio una nuova esperienza in una citta' come Milano. Il patron del Real Madrid, Florentino Perez, però, non ha voluto saperne di privarsi del miglior ...

Coppa Eccellenza : Il Real Senise supera un buon Ferrandina- video Interviste- : Ma veniamo alla cronaca al 7 Lavecchia colpisce il palo su un calcio di punizione dai venti metri, a portiere battuto. Al 16 è ancora Lavecchia a provarci su punizione dal limite, ma la palla va ...

Inter su Modric - il Real Madrid risponde : pronta l'offerta a gennaio per Icardi (RUMORS) : Il tormentone dell'estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza e aveva trovato una bozza di accordo con la societa' nerazzurra per un contratto quadriennale a quasi dieci milioni di euro a stagione, più altri due anni in Cina con la maglia dello Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning, ...